GridCircleRadius (Get yöntemi)

Ağ düğümü noktalarının yarı çapına dönüş yapar.

int  GridCircleRadius()

Dönüş Değeri

Nokta yarı çapının piksel cinsinden değeri.

GridCircleRadius (Set yöntemi)

Ağ düğümü noktalarının yarıçapını ayarlar.

void  GridCircleRadius(
   const int  r      // yarıçap
   )

Parametreler

r

[in]  Piksel cinsinden nokta yarı çapı.