Classe CGraphic – classe base para criação de gráficos personalizados.

Descrição

A classe CGraphic proporciona inúmeros aspectos do trabalho com gráficos personalizados.

A classe armazena os elementos básicos do gráfico, define seus parâmetros, realiza a plotagem.

Além disso, essa classe armazena as curvas para os gráficos e oferece várias opções para exibi-los.  

Declaração

   class CGraphic

Cabeçalho

   #include <Graphics\Graphic.mqh>

Métodos de classe

Create

Cria um recurso gráfico que está vinculado ao objeto de gráfico

Destroy

Exclui gráficos e destrói recursos gráficos

Update

É exibida na tela as mudanças realizadas

ChartObjectName

Retorna o nome do objeto vinculado ao gráfico

ResourceName

Retorna o nome do recurso gráfico

XAxis

Retorna o ponteiro para o eixo X

YAxis

Retorna o ponteiro para o eixo Y

GapSize

Obter/definir o tamanho do recuo entre os elementos do gráfico  

BackgroundColor

Obter/definir a cor de fundo

BackgroundMain

Obter/definir o texto do cabeçalho do gráfico

BackgroundMainSize

Obter/definir tamanho da fonte do cabeçalho

BackgroundMainColor

Obter/definir cor do cabeçalho do gráfico

BackgroundSub

Obter/definir o texto da legenda

BackgroundSubSize

Obter/definir tamanho da fonte do cabeçalho

BackgroundSubColor

Obter/definir a cor de legenda do gráfico

GridLineColor

Obter/definir a cor das linhas de grade

GridBackgroundColor

Obter/definir a cor de fundo da grade

GridCircleRadius

Obter/definir o raio dos pontos nos nós da rede

GridCircleColor

Obter/definir a cor dos pontos nos nós da rede

GridHasCircle

Obter/definir o sinalizador de plotagem de pontos nos nós da rede

GridAxisLineColor

Retorna o valor de cor de eixos reais do gráfico.

HistoryNameWidth

Obter/definir o comprimento máximo permitido para exibir os nomes da curva

HistoryNameSize

Obter/definir tamanho da fonte no nome da curva

HistorySymbolSizeo

Obter/definir tamanho dos símbolos

TextAdd

Adiciona texto ao gráfico

LineAdd

Adiciona linhas ao gráfico

CurveAdd

Cria e adiciona curvas ao gráfico

CurvePlot

Desenha uma curva previamente criada de acordo com o índice

CurvePlotAll

Desenha todas as curvas criadas anteriormente

CurveGetByIndex

Obtém a curva no índice especificado

CurveGetByName

Obtém a curva de acordo com o nome especificado

CurveRemoveByIndex

Exclui a curva segundo o índice especificado.

CurveRemoveByName

Exclui a curva segundo o nome especificado.

CurvesTotal

Retorna o número de curvas para um determinado gráfico.

MarksToAxisAdd

Adiciona as marcas de escala no eixo do gráfico

MajorMarkSize

Obter/definir o tamanho de marcas da escala no eixo do gráfico

FontSet

Definir os parâmetros da fonte atual

FontGet

Obter os parâmetros da fonte atual

Attach

Obter/criar um recurso gráfico e vinculá-lo à instância da classe CGraphic

CalculateMaxMinValues

Executa cálculo (recálculo) dos valores mínimo e máximo do gráfico em ambos os eixos.

Height

Retorna a altura do gráfico em pixels.

IndentDown

Obter/definir o recuo a partir da borda inferior do gráfico.

IndentLeft

Obter/definir o recuo a partir da borda esquerda do gráfico.

IndentRight

Obter/definir o recuo a partir da borda direita do gráfico.

IndentUp

Obter/definir o recuo a partir da borda superior do gráfico.

Redraw

Redesenha o gráfico.

ResetParameters

Restaura os parâmetros necessários para redesenhar o gráfico.

ScaleX

Dimensiona o valor no eixo X.

ScaleY

Dimensiona o valor no eixo Y.

SetDefaultParameters

Define os parâmetros do gráfico para os valores padrão.

Width

Retorna a largura do gráfico em pixels.