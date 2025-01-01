- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurveRemoveByIndex
- CurveRemoveByName
- CurvesTotal
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- GridAxisLineColor
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- SetDefaultParameters
- ScaleX
- ScaleY
- Width
CGraphic
Classe CGraphic – classe base para criação de gráficos personalizados.
Descrição
A classe CGraphic proporciona inúmeros aspectos do trabalho com gráficos personalizados.
A classe armazena os elementos básicos do gráfico, define seus parâmetros, realiza a plotagem.
Além disso, essa classe armazena as curvas para os gráficos e oferece várias opções para exibi-los.
Declaração
class CGraphic
Cabeçalho
#include <Graphics\Graphic.mqh>
Métodos de classe
Método
Descrição
Cria um recurso gráfico que está vinculado ao objeto de gráfico
Exclui gráficos e destrói recursos gráficos
É exibida na tela as mudanças realizadas
Retorna o nome do objeto vinculado ao gráfico
Retorna o nome do recurso gráfico
Retorna o ponteiro para o eixo X
Retorna o ponteiro para o eixo Y
Obter/definir o tamanho do recuo entre os elementos do gráfico
Obter/definir a cor de fundo
Obter/definir o texto do cabeçalho do gráfico
Obter/definir tamanho da fonte do cabeçalho
Obter/definir cor do cabeçalho do gráfico
Obter/definir o texto da legenda
Obter/definir tamanho da fonte do cabeçalho
Obter/definir a cor de legenda do gráfico
Obter/definir a cor das linhas de grade
Obter/definir a cor de fundo da grade
Obter/definir o raio dos pontos nos nós da rede
Obter/definir a cor dos pontos nos nós da rede
Obter/definir o sinalizador de plotagem de pontos nos nós da rede
Retorna o valor de cor de eixos reais do gráfico.
Obter/definir o comprimento máximo permitido para exibir os nomes da curva
Obter/definir tamanho da fonte no nome da curva
Obter/definir tamanho dos símbolos
Adiciona texto ao gráfico
Adiciona linhas ao gráfico
Cria e adiciona curvas ao gráfico
Desenha uma curva previamente criada de acordo com o índice
Desenha todas as curvas criadas anteriormente
Obtém a curva no índice especificado
Obtém a curva de acordo com o nome especificado
Exclui a curva segundo o índice especificado.
Exclui a curva segundo o nome especificado.
Retorna o número de curvas para um determinado gráfico.
Adiciona as marcas de escala no eixo do gráfico
Obter/definir o tamanho de marcas da escala no eixo do gráfico
Definir os parâmetros da fonte atual
Obter os parâmetros da fonte atual
Obter/criar um recurso gráfico e vinculá-lo à instância da classe CGraphic
Executa cálculo (recálculo) dos valores mínimo e máximo do gráfico em ambos os eixos.
Retorna a altura do gráfico em pixels.
Obter/definir o recuo a partir da borda inferior do gráfico.
Obter/definir o recuo a partir da borda esquerda do gráfico.
Obter/definir o recuo a partir da borda direita do gráfico.
Obter/definir o recuo a partir da borda superior do gráfico.
Redesenha o gráfico.
Restaura os parâmetros necessários para redesenhar o gráfico.
Dimensiona o valor no eixo X.
Dimensiona o valor no eixo Y.
Define os parâmetros do gráfico para os valores padrão.
Retorna a largura do gráfico em pixels.