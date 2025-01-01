Create Cria um recurso gráfico que está vinculado ao objeto de gráfico

Destroy Exclui gráficos e destrói recursos gráficos

Update É exibida na tela as mudanças realizadas

ChartObjectName Retorna o nome do objeto vinculado ao gráfico

ResourceName Retorna o nome do recurso gráfico

XAxis Retorna o ponteiro para o eixo X

YAxis Retorna o ponteiro para o eixo Y

GapSize Obter/definir o tamanho do recuo entre os elementos do gráfico

BackgroundColor Obter/definir a cor de fundo

BackgroundMain Obter/definir o texto do cabeçalho do gráfico

BackgroundMainSize Obter/definir tamanho da fonte do cabeçalho

BackgroundMainColor Obter/definir cor do cabeçalho do gráfico

BackgroundSub Obter/definir o texto da legenda

BackgroundSubSize Obter/definir tamanho da fonte do cabeçalho

BackgroundSubColor Obter/definir a cor de legenda do gráfico

GridLineColor Obter/definir a cor das linhas de grade

GridBackgroundColor Obter/definir a cor de fundo da grade

GridCircleRadius Obter/definir o raio dos pontos nos nós da rede

GridCircleColor Obter/definir a cor dos pontos nos nós da rede

GridHasCircle Obter/definir o sinalizador de plotagem de pontos nos nós da rede

GridAxisLineColor Retorna o valor de cor de eixos reais do gráfico.

HistoryNameWidth Obter/definir o comprimento máximo permitido para exibir os nomes da curva

HistoryNameSize Obter/definir tamanho da fonte no nome da curva

HistorySymbolSizeo Obter/definir tamanho dos símbolos

TextAdd Adiciona texto ao gráfico

LineAdd Adiciona linhas ao gráfico

CurveAdd Cria e adiciona curvas ao gráfico

CurvePlot Desenha uma curva previamente criada de acordo com o índice

CurvePlotAll Desenha todas as curvas criadas anteriormente

CurveGetByIndex Obtém a curva no índice especificado

CurveGetByName Obtém a curva de acordo com o nome especificado

CurveRemoveByIndex Exclui a curva segundo o índice especificado.

CurveRemoveByName Exclui a curva segundo o nome especificado.

CurvesTotal Retorna o número de curvas para um determinado gráfico.

MarksToAxisAdd Adiciona as marcas de escala no eixo do gráfico

MajorMarkSize Obter/definir o tamanho de marcas da escala no eixo do gráfico

FontSet Definir os parâmetros da fonte atual

FontGet Obter os parâmetros da fonte atual

Attach Obter/criar um recurso gráfico e vinculá-lo à instância da classe CGraphic

CalculateMaxMinValues Executa cálculo (recálculo) dos valores mínimo e máximo do gráfico em ambos os eixos.

Height Retorna a altura do gráfico em pixels.

IndentDown Obter/definir o recuo a partir da borda inferior do gráfico.

IndentLeft Obter/definir o recuo a partir da borda esquerda do gráfico.

IndentRight Obter/definir o recuo a partir da borda direita do gráfico.

IndentUp Obter/definir o recuo a partir da borda superior do gráfico.

Redraw Redesenha o gráfico.

ResetParameters Restaura os parâmetros necessários para redesenhar o gráfico.

ScaleX Dimensiona o valor no eixo X.

ScaleY Dimensiona o valor no eixo Y.

SetDefaultParameters Define os parâmetros do gráfico para os valores padrão.