MQL5 ReferansıStandart KütüphaneBilimsel ÇizelgelerCGraphicHistoryNameWidth
- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurveRemoveByIndex
- CurveRemoveByName
- CurvesTotal
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
HistoryNameWidth (Get yöntemi)
Eğri ismi için izin verilen maksimum görüntüleme genişliğine dönüş yapar.
|
int HistoryNameWidth()
Dönüş Değeri
Piksel cinsinden makksimum genişlik.
Not
Eğri ismi izin verilen maksimum genişliği aşarsa, isim kısa kesilir ve sonuna noktalar eklenir.
HistoryNameWidth (Set yöntemi)
Eğri ismi için izin verilen maksimum görüntüleme genişliği ayarlar.
|
void HistoryNameWidth(
Parametreler
width
[in] Piksel cinsinden maksimum genişlik.
Not
Eğri ismi izin verilen maksimum genişliği aşarsa, isim kısa kesilir ve sonuna noktalar eklenir.