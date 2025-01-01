DokümantasyonBölümler
HistoryNameWidth (Get yöntemi)

Eğri ismi için izin verilen maksimum görüntüleme genişliğine dönüş yapar.

int  HistoryNameWidth()

Dönüş Değeri

Piksel cinsinden makksimum genişlik.

Not

Eğri ismi izin verilen maksimum genişliği aşarsa, isim kısa kesilir ve sonuna noktalar eklenir.

HistoryNameWidth (Set yöntemi)

Eğri ismi için izin verilen maksimum görüntüleme genişliği ayarlar.

void  HistoryNameWidth(
   const int  width      // maksimum genişlik
   )

Parametreler

width

[in]  Piksel cinsinden maksimum genişlik.

Not

Eğri ismi izin verilen maksimum genişliği aşarsa, isim kısa kesilir ve sonuna noktalar eklenir.