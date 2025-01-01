- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurveRemoveByIndex
- CurveRemoveByName
- CurvesTotal
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
CGraphic
Die CGraphic Klasse ist eine Basisklasse für die Erstellung benutzerdefinierter Grafiken.
Beschreibung
Die CGraphic Klasse ermöglicht Operationen mit benutzerdefinierten Grafiken.
Die Klasse speichert Basis-Elemente einer Grafik, setzt ihre Parameter und zeichnet sie.
Darüber hinaus speichert diese Klasse Kurven für die Grafik und ermöglicht verschiedene Anzeigemodi.
Deklaration
|
class CGraphic
Überschrift
|
#include <Graphics\Graphic.mqh>
Methoden der Klasse
|
Methode
|
Beschreibung
|
Erstellt eine grafische Ressource, die mit einem Chart-Objekt verknüpft ist
|
Entfernt die Grafik und löscht die grafische Ressource
|
Zeigt vorgenommene Änderungen auf dem Bildschirm an
|
Liefert den Namen des verknüpften Objekts
|
Liefert den Namen der grafischen Ressource
|
Liefert den Bezeichner auf die Х-Achse
|
Liefert den Bezeichner auf die Y-Achse.
|
Einzug zwischen den Elementen der Grafik erhalten/setzen.
|
Hintergrundfarbe erhalten/setzen
|
Text der Überschrift erhalten/setzen
|
Schriftgröße der Überschrift erhalten/setzen
|
Farbe der Überschrift erhalten/setzen
|
Text der Zwischenüberschrift erhalten/setzen
|
Schriftgröße der Überschrift erhalten/setzen
|
Farbe der Zwischenüberschrift erhalten/setzen
|
Farbe der Gitterlinien erhalten/setzen
|
Hintergrundfarbe des Gitters erhalten/setzen
|
Halbmesser der Punkte in den Gitterpunkten erhalten/setzen
|
Farbe der Punkte in den Gitterpunkten erhalten/setzen
|
Flag des Zeichnens der Punkte in Gitterpunkten erhalten/setzen
|
Gibt den Wert der Farbe realer Achsen des Charts zurück.
|
Maximal erlaubte Länge für die Anzeige des Namens der Kurve erhalten/setzen
|
Schriftgröße für den Namen der Kurve erhalten/setzten
|
Größe der verwendeten Symbole und Zeichen erhalten/setzen
|
Fügt Text hinzu
|
Fügt Linien hinzu
|
Erstellt und fügt Kurven hinzu
|
Zeichnet eine früher erstellte Kurve mit dem angegebenen Index
|
Zeichnet alle früher erstellten Kurven
|
Erhält eine Kurve nach dem angegebenen Index
|
Erhält eine Kurve nach dem angegebenen Namen
|
Löscht eine Kurve nach dem angegebenen Index.
|
Löscht eine Kurve nach dem angegebenen Namen.
|
Gibt die Anzahl der Kurven für angegebenen Chart.
|
Fügt Striche auf eine Chart-Achse
|
Größe der Striche auf einer Chart-Achse erhalten/setzten
|
Parameter der aktuellen Schriftart setzen
|
Parameter der aktuellen Schriftart erhalten
|
Grafische Ressource erhalten/erstellen und sie an die Instanz der CGraphic Klasse binden
|
Berechnet die minimalen und maximalen Werte des Charts an beiden Achsen.
|
Gibt die Höhe des Charts in Pixel zurück.
|
Einzug des Charts von der unteren Grenze erhalten/setzen.
|
Einzug des Charts von der linken Grenze erhalten/setzen.
|
Einzug des Charts von der rechten Grenze erhalten/setzen.
|
Einzug des Charts von der oberen Grenze erhalten/setzen.
|
Zeichnet den Chart neu.
|
Setzt alle Parameter zurück, die für Neuzeichnung des Charts.
|
Skaliert den Wert nach der X-Achse.
|
Skaliert den Wert nach der Y-Achse.
|
Setzt Parameter des Charts als Standardparameter.
|
Gibt die Chartbreite in Pixel zurück.