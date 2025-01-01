CGraphic

Die CGraphic Klasse ist eine Basisklasse für die Erstellung benutzerdefinierter Grafiken.

Beschreibung

Die CGraphic Klasse ermöglicht Operationen mit benutzerdefinierten Grafiken.

Die Klasse speichert Basis-Elemente einer Grafik, setzt ihre Parameter und zeichnet sie.

Darüber hinaus speichert diese Klasse Kurven für die Grafik und ermöglicht verschiedene Anzeigemodi.

Deklaration

class CGraphic

Überschrift

#include <Graphics\Graphic.mqh>

Methoden der Klasse