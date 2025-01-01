DokumentationKategorien
Die CGraphic Klasse ist eine Basisklasse für die Erstellung benutzerdefinierter Grafiken.

Beschreibung

Die CGraphic Klasse ermöglicht Operationen mit benutzerdefinierten Grafiken.

Die Klasse speichert Basis-Elemente einer Grafik, setzt ihre Parameter und zeichnet sie.

Darüber hinaus speichert diese Klasse Kurven für die Grafik und ermöglicht verschiedene Anzeigemodi.  

Deklaration

   class CGraphic

Überschrift

   #include <Graphics\Graphic.mqh>

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

Create

Erstellt eine grafische Ressource, die mit einem Chart-Objekt verknüpft ist

Destroy

Entfernt die Grafik und löscht die grafische Ressource

Update

Zeigt vorgenommene Änderungen auf dem Bildschirm an

ChartObjectName

Liefert den Namen des verknüpften Objekts

ResourceName

Liefert den Namen der grafischen Ressource

XAxis

Liefert den Bezeichner auf die Х-Achse

YAxis

Liefert den Bezeichner auf die Y-Achse.

GapSize

Einzug zwischen den Elementen der Grafik erhalten/setzen.  

BackgroundColor

Hintergrundfarbe erhalten/setzen

BackgroundMain

Text der Überschrift erhalten/setzen

BackgroundMainSize

Schriftgröße der Überschrift erhalten/setzen

BackgroundMainColor

Farbe der Überschrift erhalten/setzen

BackgroundSub

Text der Zwischenüberschrift erhalten/setzen

BackgroundSubSize

Schriftgröße der Überschrift erhalten/setzen

BackgroundSubColor

Farbe der Zwischenüberschrift erhalten/setzen

GridLineColor

Farbe der Gitterlinien erhalten/setzen

GridBackgroundColor

Hintergrundfarbe des Gitters erhalten/setzen

GridCircleRadius

Halbmesser der Punkte in den Gitterpunkten erhalten/setzen

GridCircleColor

Farbe der Punkte in den Gitterpunkten erhalten/setzen

GridHasCircle

Flag des Zeichnens der Punkte in Gitterpunkten erhalten/setzen

GridAxisLineColor

Gibt den Wert der Farbe realer Achsen des Charts zurück.

HistoryNameWidth

Maximal erlaubte Länge für die Anzeige des Namens der Kurve erhalten/setzen

HistoryNameSize

Schriftgröße für den Namen der Kurve erhalten/setzten

HistorySymbolSize

Größe der verwendeten Symbole und Zeichen erhalten/setzen

TextAdd

Fügt Text hinzu

LineAdd

Fügt Linien hinzu

CurveAdd

Erstellt und fügt Kurven hinzu

CurvePlot

Zeichnet eine früher erstellte Kurve mit dem angegebenen Index

CurvePlotAll

Zeichnet alle früher erstellten Kurven

CurveGetByIndex

Erhält eine Kurve nach dem angegebenen Index

CurveGetByName

Erhält eine Kurve nach dem angegebenen Namen

CurveRemoveByIndex

Löscht eine Kurve nach dem angegebenen Index.

CurveRemoveByName

Löscht eine Kurve nach dem angegebenen Namen.

CurvesTotal

Gibt die Anzahl der Kurven für angegebenen Chart.

MarksToAxisAdd

Fügt Striche auf eine Chart-Achse

MajorMarkSize

Größe der Striche auf einer Chart-Achse erhalten/setzten

FontSet

Parameter der aktuellen Schriftart setzen

FontGet

Parameter der aktuellen Schriftart erhalten

Attach

Grafische Ressource erhalten/erstellen und sie an die Instanz der CGraphic Klasse binden

CalculateMaxMinValues

Berechnet die minimalen und maximalen Werte des Charts an beiden Achsen.

Height

Gibt die Höhe des Charts in Pixel zurück.

IndentDown

Einzug des Charts von der unteren Grenze erhalten/setzen.

IndentLeft

Einzug des Charts von der linken Grenze erhalten/setzen.

IndentRight

Einzug des Charts von der rechten Grenze erhalten/setzen.

IndentUp

Einzug des Charts von der oberen Grenze erhalten/setzen.

Redraw

Zeichnet den Chart neu.

ResetParameters

Setzt alle Parameter zurück, die für Neuzeichnung des Charts.

ScaleX

Skaliert den Wert nach der X-Achse.

ScaleY

Skaliert den Wert nach der Y-Achse.

SetDefaultParameters

Setzt Parameter des Charts als Standardparameter.

Width

Gibt die Chartbreite in Pixel zurück.