CGraphic

La clase CGraphic es la clase base para crear gráficos personalizados.

Descripción

La clase CGraphic proporciona múltiples posibilidades para trabajar con gráficos personalizados.

En la clase se guardan los principales elementos del gráfico, se indican sus parámetros y se implementa su dibujado.

Asimismo, esta clase guarda las curvas para un gráfico dado y proporciona diferentes variantes de representación de las mismas.  

Declaración

   class CGraphic

Encabezamiento

   #include <Graphics\Graphic.mqh>

Métodos de clase

Método

Descripción

Create

Crea un recurso gráfico vinculado a un objeto del gráfico

Destroy

Elimina gráficos y borra recursos gráficos

Update

Representa en la pantalla los cambios realizados

ChartObjectName

Retorna el nombre del objeto vinculado al gráfico

ResourceName

Retorna el nombre del recurso gráfico

XAxis

Retorna el puntero al eje X

YAxis

Retorna el puntero al eje Y

GapSize

Obtener/establecer el tamaño de los márgenes entre los elementos del gráfico  

BackgroundColor

Obtener/establecer el color del fondo

BackgroundMain

Obtener/establecer el texto del encabezamiento del gráfico

BackgroundMainSize

Obtener/establecer el tamaño de la fuente para el encabezamiento

BackgroundMainColor

Obtener/establecer el color del encabezamiento para gráfico

BackgroundSub

Obtener/establecer el texto del subtítulo del gráfico

BackgroundSubSize

Obtener/establecer el tamaño de la fuente para el encabezamiento

BackgroundSubColor

Obtener/establecer el color del subtítulo para el gráfico

GridLineColor

Obtener/establecer el color de las líneas de la cuadrícula

GridBackgroundColor

Obtener/establecer el color del fondo de la cuadrícula

GridCircleRadius

Obtener/establecer el radio de los puntos en los nodos de la cuadrícula

GridCircleColor

Obtener/establecer el color de los puntos en los nodos de la cuadrícula

GridHasCircle

Obtener/establecer la bandera de dibujado de los puntos en los nodos de la cuadrícula

GridAxisLineColor

Retorna el valor del color de los ejes reales del gráfico.

HistoryNameWidth

Obtener/establecer la longitud máxima permitida para representar el nombre de la curva

HistoryNameSize

Obtener/establecer el tamaño de la fuente para el nombre de la curva

HistorySymbolSize

Obtener/establecer el tamaño de los símbolos de los signos convencionales

TextAdd

Añade texto al gráfico

LineAdd

Añade una línea al gráfico

CurveAdd

Crea una curva y la añade al gráfico

CurvePlot

Dibuja una curva creada con anterioridad conforme a un índice

CurvePlotAll

Dibuja todas las curvas creadas con anterioridad

CurveGetByIndex

Obtiene una curva según el índice establecido

CurveGetByName

Obtiene una curva según el nombre establecido

CurveRemoveByIndex

Elimina una curva según el índice establecido.

CurveRemoveByName

Elimina una curva según el nombre establecido.

CurvesTotal

Retorna el número de curvas para el gráfico dado.

MarksToAxisAdd

Añade una marca de la escala al eje del gráfico

MajorMarkSize

Obtener/establecer el tamaño de las "muescas" de la escala en el eje del gráfico

FontSet

Establecer los parámetros de la fuente actual

FontGet

Obtener los parámetros de la fuente actual

Attach

Obtener/crear  un recurso gráfico y vincularlo al ejemplar de la clase CGraphic

CalculateMaxMinValues

Realiza el cálculo (recálculo) de los valores máximos y mínimos del gráfico en los dos ejes.

Height

Retorna la altura del gráfico en píxeles.

IndentDown

Obtener/establecer el margen del gráfico con respecto al límite inferior.

IndentLeft

Obtener/establecer el margen del gráfico con respecto al límite izquierdo.

IndentRight

Obtener/establecer el margen del gráfico con respecto al límite derecho.

IndentUp

Obtener/establecer el margen del gráfico con respecto al límite superior.

Redraw

Redibuja el gráfico.

ResetParameters

Resetea los parámetros necesarios para redibujar el gráfico.

ScaleX

Escala el valor en el eje X.

ScaleY

Escala el valor en el eje Y.

SetDefaultParameters

Da a los parámetros del gráfico los valores por defecto.

Width

Retorna la anchura del gráfico en píxeles.