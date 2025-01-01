Create Crea un recurso gráfico vinculado a un objeto del gráfico

Destroy Elimina gráficos y borra recursos gráficos

Update Representa en la pantalla los cambios realizados

ChartObjectName Retorna el nombre del objeto vinculado al gráfico

ResourceName Retorna el nombre del recurso gráfico

XAxis Retorna el puntero al eje X

YAxis Retorna el puntero al eje Y

GapSize Obtener/establecer el tamaño de los márgenes entre los elementos del gráfico

BackgroundColor Obtener/establecer el color del fondo

BackgroundMain Obtener/establecer el texto del encabezamiento del gráfico

BackgroundMainSize Obtener/establecer el tamaño de la fuente para el encabezamiento

BackgroundMainColor Obtener/establecer el color del encabezamiento para gráfico

BackgroundSub Obtener/establecer el texto del subtítulo del gráfico

BackgroundSubSize Obtener/establecer el tamaño de la fuente para el encabezamiento

BackgroundSubColor Obtener/establecer el color del subtítulo para el gráfico

GridLineColor Obtener/establecer el color de las líneas de la cuadrícula

GridBackgroundColor Obtener/establecer el color del fondo de la cuadrícula

GridCircleRadius Obtener/establecer el radio de los puntos en los nodos de la cuadrícula

GridCircleColor Obtener/establecer el color de los puntos en los nodos de la cuadrícula

GridHasCircle Obtener/establecer la bandera de dibujado de los puntos en los nodos de la cuadrícula

GridAxisLineColor Retorna el valor del color de los ejes reales del gráfico.

HistoryNameWidth Obtener/establecer la longitud máxima permitida para representar el nombre de la curva

HistoryNameSize Obtener/establecer el tamaño de la fuente para el nombre de la curva

HistorySymbolSize Obtener/establecer el tamaño de los símbolos de los signos convencionales

TextAdd Añade texto al gráfico

LineAdd Añade una línea al gráfico

CurveAdd Crea una curva y la añade al gráfico

CurvePlot Dibuja una curva creada con anterioridad conforme a un índice

CurvePlotAll Dibuja todas las curvas creadas con anterioridad

CurveGetByIndex Obtiene una curva según el índice establecido

CurveGetByName Obtiene una curva según el nombre establecido

CurveRemoveByIndex Elimina una curva según el índice establecido.

CurveRemoveByName Elimina una curva según el nombre establecido.

CurvesTotal Retorna el número de curvas para el gráfico dado.

MarksToAxisAdd Añade una marca de la escala al eje del gráfico

MajorMarkSize Obtener/establecer el tamaño de las "muescas" de la escala en el eje del gráfico

FontSet Establecer los parámetros de la fuente actual

FontGet Obtener los parámetros de la fuente actual

Attach Obtener/crear un recurso gráfico y vincularlo al ejemplar de la clase CGraphic

CalculateMaxMinValues Realiza el cálculo (recálculo) de los valores máximos y mínimos del gráfico en los dos ejes.

Height Retorna la altura del gráfico en píxeles.

IndentDown Obtener/establecer el margen del gráfico con respecto al límite inferior.

IndentLeft Obtener/establecer el margen del gráfico con respecto al límite izquierdo.

IndentRight Obtener/establecer el margen del gráfico con respecto al límite derecho.

IndentUp Obtener/establecer el margen del gráfico con respecto al límite superior.

Redraw Redibuja el gráfico.

ResetParameters Resetea los parámetros necesarios para redibujar el gráfico.

ScaleX Escala el valor en el eje X.

ScaleY Escala el valor en el eje Y.

SetDefaultParameters Da a los parámetros del gráfico los valores por defecto.