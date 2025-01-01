- Create
CGraphic
La clase CGraphic es la clase base para crear gráficos personalizados.
Descripción
La clase CGraphic proporciona múltiples posibilidades para trabajar con gráficos personalizados.
En la clase se guardan los principales elementos del gráfico, se indican sus parámetros y se implementa su dibujado.
Asimismo, esta clase guarda las curvas para un gráfico dado y proporciona diferentes variantes de representación de las mismas.
Declaración
|
class CGraphic
Encabezamiento
|
#include <Graphics\Graphic.mqh>
Métodos de clase
|
Método
|
Descripción
|
Crea un recurso gráfico vinculado a un objeto del gráfico
|
Elimina gráficos y borra recursos gráficos
|
Representa en la pantalla los cambios realizados
|
Retorna el nombre del objeto vinculado al gráfico
|
Retorna el nombre del recurso gráfico
|
Retorna el puntero al eje X
|
Retorna el puntero al eje Y
|
Obtener/establecer el tamaño de los márgenes entre los elementos del gráfico
|
Obtener/establecer el color del fondo
|
Obtener/establecer el texto del encabezamiento del gráfico
|
Obtener/establecer el tamaño de la fuente para el encabezamiento
|
Obtener/establecer el color del encabezamiento para gráfico
|
Obtener/establecer el texto del subtítulo del gráfico
|
Obtener/establecer el tamaño de la fuente para el encabezamiento
|
Obtener/establecer el color del subtítulo para el gráfico
|
Obtener/establecer el color de las líneas de la cuadrícula
|
Obtener/establecer el color del fondo de la cuadrícula
|
Obtener/establecer el radio de los puntos en los nodos de la cuadrícula
|
Obtener/establecer el color de los puntos en los nodos de la cuadrícula
|
Obtener/establecer la bandera de dibujado de los puntos en los nodos de la cuadrícula
|
Retorna el valor del color de los ejes reales del gráfico.
|
Obtener/establecer la longitud máxima permitida para representar el nombre de la curva
|
Obtener/establecer el tamaño de la fuente para el nombre de la curva
|
Obtener/establecer el tamaño de los símbolos de los signos convencionales
|
Añade texto al gráfico
|
Añade una línea al gráfico
|
Crea una curva y la añade al gráfico
|
Dibuja una curva creada con anterioridad conforme a un índice
|
Dibuja todas las curvas creadas con anterioridad
|
Obtiene una curva según el índice establecido
|
Obtiene una curva según el nombre establecido
|
Elimina una curva según el índice establecido.
|
Elimina una curva según el nombre establecido.
|
Retorna el número de curvas para el gráfico dado.
|
Añade una marca de la escala al eje del gráfico
|
Obtener/establecer el tamaño de las "muescas" de la escala en el eje del gráfico
|
Establecer los parámetros de la fuente actual
|
Obtener los parámetros de la fuente actual
|
Obtener/crear un recurso gráfico y vincularlo al ejemplar de la clase CGraphic
|
Realiza el cálculo (recálculo) de los valores máximos y mínimos del gráfico en los dos ejes.
|
Retorna la altura del gráfico en píxeles.
|
Obtener/establecer el margen del gráfico con respecto al límite inferior.
|
Obtener/establecer el margen del gráfico con respecto al límite izquierdo.
|
Obtener/establecer el margen del gráfico con respecto al límite derecho.
|
Obtener/establecer el margen del gráfico con respecto al límite superior.
|
Redibuja el gráfico.
|
Resetea los parámetros necesarios para redibujar el gráfico.
|
Escala el valor en el eje X.
|
Escala el valor en el eje Y.
|
Da a los parámetros del gráfico los valores por defecto.
|
Retorna la anchura del gráfico en píxeles.