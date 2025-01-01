CGraphic

CGraphic은 사용자 지정 차트를 만들기 위한 기본 클래스입니다.

설명

CGraphic 클래스는 사용자 지정 차트 작업의 다양한 측면을 제공합니다.

클래스는 주 차트 요소를 저장하고 해당 매개변수를 설정하고 플로팅을 수행합니다.

또한 클래스는 차트의 곡선을 저장하고 다양한 표시 옵션을 제공합니다.

선언

class CGraphic

제목

#include <Graphics\Graphic.mqh>

클래스 메서드