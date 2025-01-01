문서화섹션
CGraphic

CGraphic은 사용자 지정 차트를 만들기 위한 기본 클래스입니다.

설명

CGraphic 클래스는 사용자 지정 차트 작업의 다양한 측면을 제공합니다.

클래스는 주 차트 요소를 저장하고 해당 매개변수를 설정하고 플로팅을 수행합니다.

또한 클래스는 차트의 곡선을 저장하고 다양한 표시 옵션을 제공합니다.  

선언

   class CGraphic

제목

   #include <Graphics\Graphic.mqh>

클래스 메서드

메서드

설명

Create

차트 개체에 바인딩된 그래픽 리소스 생성

Delete

차트 제거 및 그래픽 리소스 삭제

Update

구현된 변경 사항 표시

ChartObjectName

차트에 바인딩된 개체의 이름을 가져오기

ResourceName

그래픽 리소스 이름 가져오기

XAxis

X 축에 대한 포인터 가져오기

YAxis

Y 축에 대한 포인터 가져오기

GapSize

차트 요소 사이의 들여쓰기 크기 가져오기/설정하기  

BackgroundColor

배경 색상 가져오기/설정하기

BackgroundMain

차트 헤더 가져오기/설정하기

BackgroundMainSize

하위 제목 글꼴 크기 가져오기/설정하기

BackgroundMainColor

차트 헤더 색상 가져오기/설정하기

BackgroundSub

하위 제목 가져오기/설정하기

BackgroundSubSize

하위 제목 글꼴 크기 가져오기/설정하기

BackgroundSubColor

하위 제목 색상 가져오기/설정하기

GridLineColor

그리드 선 색상 가져오기/설정하기

GridBackgroundColor

그리드 배경 색상 가져오기/설정하기

GridCircleRadius

그리드 노드에서 점 반지름 가져오기/설정하기

GridCircleColor

그리드 노드에서 점 색상 가져오기/설정하기

GridHasCircle

그리드 노드에서 점 플로팅 플래그 가져오기/설정하기

GridAxisLineColor

실수 차트 축 색상 값을 가져오기.

HistoryNameWidth

실수 차트 축 색상 값을 가져오기

HistoryNameSize

곡선 이름의 글꼴 크기 가져오기/설정하기

HistorySymbolSize

표기 규칙 기호 크기 가져오기/설정하기

TextAdd

차트에 텍스트 추가

LineAdd

차트에 선 추가

CurveAdd

차트에 곡선 생성 및 추가

CurvePlot

인덱스로 이전에 생성된 곡선 그림 그리기

CurvePlotAll

이전에 생성된 모든 곡선 그림 표시

CurveGetByIndex

지정된 인덱스로 곡선 가져오기

CurveGetByName

지정된 이름으로 곡선 가져오기

CurveRemoveByIndex

지정된 인덱스로 곡선을 제거.

CurveRemoveByName

지정된 이름으로 곡선을 제거.

CurvesTotal

주어진 차트에 대한 곡선의 수를 가져오기.

MarksToAxisAdd

차트 축에 스케일 표시 추가

MajorMarkSize

차트 축에 스케일 눈금 크기 가져오기/설정학

FontSet

현재 글꼴 매개변수 설정

FontGet

현재 글꼴 매개변수 가져오기

Attach

Get/set a graphical resource and bind it to the그래픽 리소스를 가져오거나 설정하고 CGraphic 클래스 인스턴스에 바인딩

CalculateMaxMinValues

두 축의 최소 및 최대 차트 값을 계산(재계산).

Height

차트 높이(픽셀) 가져오기

IndentDown

아래쪽 테두리에서 차트 들여쓰기 가져오기/설정하기.

IndentLeft

왼쪽 테두리에서 차트 들여쓰기 가져오기/설정하기.

IndentRight

오른쪽 테두리에서 차트 들여쓰기 가져오기/설정하기.

IndentUp

위쪽 테두리에서 들여쓰기 가져오기/설정하기.

Redraw

차트를 다시 그리기.

ResetParameters

차트 다시 그리기 매개변수를 재설정.

ScaleX

X 축으로 값 스케일 조정.

ScaleY

Y 축으로 값 스케일 조정.

SetDefaultParameters

차트 매개 변수를 기본값으로 설정.

Width

차트 너비(픽셀) 가져오기.