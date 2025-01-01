- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurvesTotal
- CurveRemoveByName
- CurveRemoveByIndex
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
CGraphic
CGraphic은 사용자 지정 차트를 만들기 위한 기본 클래스입니다.
설명
CGraphic 클래스는 사용자 지정 차트 작업의 다양한 측면을 제공합니다.
클래스는 주 차트 요소를 저장하고 해당 매개변수를 설정하고 플로팅을 수행합니다.
또한 클래스는 차트의 곡선을 저장하고 다양한 표시 옵션을 제공합니다.
선언
|
class CGraphic
제목
|
#include <Graphics\Graphic.mqh>
클래스 메서드
|
메서드
|
설명
|
차트 개체에 바인딩된 그래픽 리소스 생성
|
차트 제거 및 그래픽 리소스 삭제
|
구현된 변경 사항 표시
|
차트에 바인딩된 개체의 이름을 가져오기
|
그래픽 리소스 이름 가져오기
|
X 축에 대한 포인터 가져오기
|
Y 축에 대한 포인터 가져오기
|
차트 요소 사이의 들여쓰기 크기 가져오기/설정하기
|
배경 색상 가져오기/설정하기
|
차트 헤더 가져오기/설정하기
|
하위 제목 글꼴 크기 가져오기/설정하기
|
차트 헤더 색상 가져오기/설정하기
|
하위 제목 가져오기/설정하기
|
하위 제목 글꼴 크기 가져오기/설정하기
|
하위 제목 색상 가져오기/설정하기
|
그리드 선 색상 가져오기/설정하기
|
그리드 배경 색상 가져오기/설정하기
|
그리드 노드에서 점 반지름 가져오기/설정하기
|
그리드 노드에서 점 색상 가져오기/설정하기
|
그리드 노드에서 점 플로팅 플래그 가져오기/설정하기
|
실수 차트 축 색상 값을 가져오기.
|
실수 차트 축 색상 값을 가져오기
|
곡선 이름의 글꼴 크기 가져오기/설정하기
|
표기 규칙 기호 크기 가져오기/설정하기
|
차트에 텍스트 추가
|
차트에 선 추가
|
차트에 곡선 생성 및 추가
|
인덱스로 이전에 생성된 곡선 그림 그리기
|
이전에 생성된 모든 곡선 그림 표시
|
지정된 인덱스로 곡선 가져오기
|
지정된 이름으로 곡선 가져오기
|
지정된 인덱스로 곡선을 제거.
|
지정된 이름으로 곡선을 제거.
|
주어진 차트에 대한 곡선의 수를 가져오기.
|
차트 축에 스케일 표시 추가
|
차트 축에 스케일 눈금 크기 가져오기/설정학
|
현재 글꼴 매개변수 설정
|
현재 글꼴 매개변수 가져오기
|
Get/set a graphical resource and bind it to the그래픽 리소스를 가져오거나 설정하고 CGraphic 클래스 인스턴스에 바인딩
|
두 축의 최소 및 최대 차트 값을 계산(재계산).
|
차트 높이(픽셀) 가져오기
|
아래쪽 테두리에서 차트 들여쓰기 가져오기/설정하기.
|
왼쪽 테두리에서 차트 들여쓰기 가져오기/설정하기.
|
오른쪽 테두리에서 차트 들여쓰기 가져오기/설정하기.
|
위쪽 테두리에서 들여쓰기 가져오기/설정하기.
|
차트를 다시 그리기.
|
차트 다시 그리기 매개변수를 재설정.
|
X 축으로 값 스케일 조정.
|
Y 축으로 값 스케일 조정.
|
차트 매개 변수를 기본값으로 설정.
|
차트 너비(픽셀) 가져오기.