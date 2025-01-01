DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneBilimsel ÇizelgelerCGraphicGridAxisLineColor 

GridAxisLineColor (Get yöntemi)

Reel çizelge ekseninin renk değerini alır.

uint  GridAxisLineColor()

Dönüş Değeri

Reel çizelge ekseninin rengi.

GridAxisLineColor (Set yöntemi)

Reel çizelge ekseninin renk değerini ayarlar.

void  GridAxisLineColor(
   const uint  clr      // çizelge ekseninin renk değeri
   )

Parametreler

clr

[in] Reel çizelge ekseninin renk değeri.