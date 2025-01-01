ドキュメントセクション
Right（Get メソッド）

コントロールの右下隅の Y 座標を取得します。

int  Right()

戻り値

右下の隅の X 座標

Right（Set メソッド）)

コントロールの右下隅の Y 座標を設定します。

void  Right(
  const int  x      // x 座標
  ）

パラメータ

x

[in]  右下の隅の新しい X 座標

戻り値

なし

