Right (Get 方法)

获取控件右下角的 X 坐标。

int  Right()

返回值

右下角 X 坐标。

Right (Set 方法)

设置控件右下角的 Y 坐标。

void  Right(
   const int  x      // x 坐标
   )

参数

x

[输入]  右下角的新 X 坐标

返回值

无。

