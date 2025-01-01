DocumentationSections
Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCWndResize 

Resize

Définit les nouvelles largeur/hauteur du contrôle.

virtual bool  Resize(
   const int  w,     // largeur
   const int  h      // hauteur
   )

Paramètres

w

[in]  Nouvelle largeur.

h

[in]  Nouvelle hauteur.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon