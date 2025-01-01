文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndResize 

调整大小

设置控件的新宽度/高度。

virtual bool  Resize(
   const int  w,     // 宽度
   const int  h      // 高度
   )

参数

w

[输入]  新宽度。

h

[输入]  新高度。

返回值

true 如果成功, 否则 false。