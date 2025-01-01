DocumentaciónSecciones
Resize

Establece la nueva anchura/altura del control.

virtual bool  Resize(
   const int  w,     // anchura
   const int  h      // altura
   )

Parámetros

w

[in]  Nueva anchura.

h

[in]  Nueva altura.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.