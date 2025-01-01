ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndResize 

Resize

コントロールの新しい幅/高さを設定します。

virtual bool  Resize(
  const int  w,    // 幅
  const int  h      // 高さ
  ）

パラメータ

w

[in]  新しい幅

h

[in]  新しい高さ

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false