ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndResize 

Resize

Изменяет размеры элемента управления.

virtual bool  Resize(
   const int  w,     
   const int  h      
   )

Параметры

w

[in]  Новая ширина.

h

[in]  Новая высота.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.