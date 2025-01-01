DocumentazioneSezioni
CWndResize 

Ridimensiona

Imposta nuova larghezza/altezza del controllo.

virtual bool  Resize(
   const int  w,     // larghezza
   const int  h      // altezza
   )

Parametri

w

[in] Nuovo spessore.

h

[in]  Nuova altezza.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.