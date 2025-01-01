DocumentazioneSezioni
MouseX (Metodo Set)

Salva la coordinata del mouse X.

void  MouseX(
   const int  value      // coordinate
   )

Parametri

value

[in] La coordinata X del mouse.

Valore di ritorno

Nessuno.

MouseX (Metodo Get)

Ottiene la coordinata X salvata del mouse.

int  MouseX()

Valore di ritorno

La coordinata X salvata del mouse.