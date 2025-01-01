ドキュメントセクション
MouseX（Set メソッド）

マウスの X 座標を保存します。

void  MouseX(
  const int  value      // 座標
  ）

パラメータ

value

[in]  マウスの X 座標

戻り値

なし

MouseX（Get メソッド）

保存されたマウスの X 座標を取得します。

int  MouseX()

戻り値

保存されたマウスの X 座標