MQL5参考标准程序库面板和对话框CWnd 

MouseX (Set 方法)

保存鼠标 X 坐标。

void  MouseX(
   const int  value      // 坐标
   )

参数

value

[输入]  鼠标的 X 坐标。

返回值

无。

MouseX (Get 方法)

获取保存的鼠标 X 坐标。

int  MouseX()

返回值

保存的鼠标 X 坐标。