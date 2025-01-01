文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndLeft 

Left (Get 方法)

获取控件左上角的 X 坐标。

int  Left()

返回值

控件左上角的 X 坐标

Left (Set 方法)

设置控件左上角的 X 坐标。

void  Left(
   const int  x      // 新的 x 坐标
   )

参数

x

[输入]  左上角的新 X 坐标。

返回值

无。

