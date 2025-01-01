DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCWndLeft 

Left (Metodo Get)

Ottiene la coordinata X nell'angolo in alto a sinistra del controllo.

int  Left()

Valore di ritorno

Coordinata X nell'angolo in alto a sinistra del controllo.

Left (Metodo Set)

Imposta la coordinata X nell'angolo in alto a sinistra del controllo.

void  Left(
   const int  x      // nuove coordinate x
   )

Parametri

x

[in] Nuovo coordinata X nell'angolo in alto a sinistra.

Valore di ritorno

Nessuno.

Top