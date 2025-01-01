ドキュメントセクション
Left（Get メソッド）

コントロールの左上隅の X 座標を取得します。

int  Left()

戻り値

コントロールの左上隅の X 座標

Left（Set メソッド）

コントロールの左上隅の X 座標を設定します。

void  Left(
  const int  x      // 新しい x 座標
  ）

パラメータ

x

[in]  左上の隅の新しい X 座標

戻り値

なし

