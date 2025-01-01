DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCWndBottom 

Bottom (Metoto Get)

Ottiene la coordinata Y dell'angolo inferiore destro del controllo.

int  Bottom()

Valore di ritorno

Coordinata Y dell'angolo inferiore destro del controllo.

Bottom (Metodo Set)

Imposta la coordinata Y dell'angolo inferiore destro del controllo.

void  Bottom(
   const int  y      // y coordinate
   )

Parametri

y

[in] Nuova coordinata Y dell'angolo in basso a destra.

Valore di ritorno

Nessuno.