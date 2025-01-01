文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndBottom 

Bottom (Get 方法)

获取控件右下角的 Y 坐标。

int  Bottom()

返回值

控件右下角的 Y 坐标。

Bottom (Set 方法)

设置控件右下角的 Y 坐标。

void  Bottom(
   const int  y      // y 坐标
   )

参数

y

[输入]  新的右下角 Y 坐标。

返回值

无。