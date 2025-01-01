ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndBottom 

Bottom（Get メソッド）

コントロールの右下隅の Y 座標を取得します。

int  Bottom()

戻り値

コントロールの右下隅の Y 座標

Bottom（Set メソッド）

コントロールの右下隅の Y 座標を設定します。

void  Bottom(
  const int  y      // y 座標
  ）

パラメータ

y

[in]  右下の隅の新しい Y 座標

戻り値

なし