Alignment

设置控件对齐参数。

void  Alignment(
   const int  flags,      // 对齐标志
   const int  left,       // 自左边框的偏移
   const int  top,        // 自顶边框的偏移
   const int  right,      // 自右边框的偏移
   const int  bottom      // 自底边框的偏移
   )

参数

flags

[输入]  对齐标志。

left

[输入]  自左边框的固定偏移。

top

[输入]  自顶边框的固定偏移。

right

[输入]  自右边框的固定偏移。

bottom

[输入]  自底边框的固定偏移。

返回值

无。

注释

对齐标志:

enum WND_ALIGN_FLAGS
{
   WND_ALIGN_NONE=0,                                  // 无对齐
   WND_ALIGN_LEFT=1,                                  // 左对齐
   WND_ALIGN_TOP=2,                                   // 顶对齐
   WND_ALIGN_RIGHT=4,                                 // 右对齐
   WND_ALIGN_BOTTOM=8,                                // 底对齐
   WND_ALIGN_WIDTH = WND_ALIGN_LEFT|WND_ALIGN_RIGHT,  // 宽度对齐
   WND_ALIGN_HEIGHT=WND_ALIGN_TOP|WND_ALIGN_BOTTOM,   // 高度对齐
   WND_ALIGN_CLIENT=WND_ALIGN_WIDTH|WND_ALIGN_HEIGHT// 高度和宽度对齐
   }