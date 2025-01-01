ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndAlignment 

Alignment

コントロールのアラインメントパラメータを設定します。

void  Alignment(
  const int  flags,      // アラインメントフラグ
  const int  left,      // 左の境界からのオフセット
  const int  top,        // 上の境界からのオフセット
  const int  right,      // 右の境界からのオフセット
  const int  bottom      // 下の境界からのオフセット
  ）

パラメータ

flags

[in]  アラインメントフラグ

left

[in]  左の境界からの固定オフセット

top

[in]  上の境界からの固定オフセット

right

[in]  右の境界からの固定オフセット

bottom

[in]  下の境界からの固定オフセット

戻り値

なし

注意事項

アラインメントフラグ

enum WND_ALIGN_FLAGS
{
  WND_ALIGN_NONE=0,                                  // なし
  WND_ALIGN_LEFT=1,                                  // 左合わせ
  WND_ALIGN_TOP=2,                                  // 上合わせ
  WND_ALIGN_RIGHT=4,                                // 右合わせ
  WND_ALIGN_BOTTOM=8,                                // 下合わせ
  WND_ALIGN_WIDTH = WND_ALIGN_LEFT|WND_ALIGN_RIGHT// 幅を合わせる
  WND_ALIGN_HEIGHT=WND_ALIGN_TOP|WND_ALIGN_BOTTOM// 高さを合わせる
  WND_ALIGN_CLIENT=WND_ALIGN_WIDTH|WND_ALIGN_HEIGHT, // 高さと幅を合わせる
  }