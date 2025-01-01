문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndAlignment 

Alignment

컨트롤의 선형 매개변수를 설정합니다.

void  Alignment(
   const int  flags,      // 플래그
   const int  left,       // 오프셋
   const int  top,        // 오프셋
   const int  right,      // 오프셋
   const int  bottom      // 오프셋
   )

Parameters

flags

[in]  정렬 플래그.

left

[in]  왼쪽 테두리로부터의 고정 오프셋.

top

[in]  상단 테두리에서 고정 오프셋.

right

[in]  오른쪽 테두리로부터의 고정 오프셋.

bottom

[in]  하단 테두리에서 고정 오프셋.

Return Value

None.

Note

플래그 정렬:

enum WND_ALIGN_FLAGS
{
   WND_ALIGN_NONE=0,                                  // 정렬 없음
   WND_ALIGN_LEFT=1,                                  // 왼쪽 정렬
   WND_ALIGN_TOP=2,                                   // 상단 정렬
   WND_ALIGN_RIGHT=4,                                 // 우측 정렬
   WND_ALIGN_BOTTOM=8,                                // 하단 정렬
   WND_ALIGN_WIDTH = WND_ALIGN_LEFT|WND_ALIGN_RIGHT,  // 정렬 너비
   WND_ALIGN_HEIGHT=WND_ALIGN_TOP|WND_ALIGN_BOTTOM,   // 정렬 높이
   WND_ALIGN_CLIENT=WND_ALIGN_WIDTH|WND_ALIGN_HEIGHT// 높이 및 너비 정렬
   }