Alignment

Imposta parametri di allineamento del controllo.

void  Alignment(
   const int  flags,      // flags allineamento
   const int  left,       // offset dal bordo sinistro
   const int  top,        // offset dal bordo superiore
   const int  right,      // offset dal bordo destro
   const int  bottom      // offset dal bordo inferiore
   )

Parametri

flags

[in]  Flags allineamento.

left

[in]  Offset fissato, dal bordo sinistro.

top

[in]  Offset fissato dal bordo superiore.

right

[in]  Offset fissato dal bordo destro.

bottom

[in]  Offset fissato dal bordo inferiore.

Valore di ritorno

Nessuno.

Nota

Flags allineamento:

enum WND_ALIGN_FLAGS
{
   WND_ALIGN_NONE=0,                                  // nessun allineamento
   WND_ALIGN_LEFT=1,                                  // allinea a sinistra
   WND_ALIGN_TOP=2,                                   // allinea in alto
   WND_ALIGN_RIGHT=4,                                 // allinea a destra
   WND_ALIGN_BOTTOM=8,                                // allinea su
   WND_ALIGN_WIDTH = WND_ALIGN_LEFT|WND_ALIGN_RIGHT,  // spessore allineamento
   WND_ALIGN_HEIGHT=WND_ALIGN_TOP|WND_ALIGN_BOTTOM,   // altezza allineamento
   WND_ALIGN_CLIENT=WND_ALIGN_WIDTH|WND_ALIGN_HEIGHT// altezza e spessore allineamento
   }