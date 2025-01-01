CChartObjectFiboChannel
CChartObjectFiboChannel 类用于简便地访问 "菲波纳奇通道" 图形对象属性。
描述
CChartObjectFiboChannel 类可供访问 "菲波纳奇通道" 对象属性。
声明
class CChartObjectFiboChannel : public CChartObjectTrend
标称库文件
#include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>
继承体系
CChartObjectFiboChannel
类方法
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
方法继承自类 CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
方法继承自类 CChartObjectTrend
