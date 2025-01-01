文档部分
CChartObjectFiboChannel 类用于简便地访问 "菲波纳奇通道" 图形对象属性。

描述

CChartObjectFiboChannel 类可供访问 "菲波纳奇通道" 对象属性。

声明

   class CChartObjectFiboChannel : public CChartObjectTrend

标称库文件

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

继承体系

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectFiboChannel

类方法

创建

创建图形对象 "菲波纳奇通道"

virtual Type

标识的虚方法

方法继承自类 CObject

方法继承自类 CChartObject

方法继承自类 CChartObjectTrend

参阅

对象类型, 图形对象