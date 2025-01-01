Fibonacci Araçları

"Fibonacci Araçları" grubundan grafik nesneleri.

Bu bölüm, "Fibonacci araçları" grubundan grafiksel nesnelerin sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için açıklamalar içermektedir.

Sınıf ismi Nesne CChartObjectFibo "Fibonacci Trend-dışı Hareketi" grafik nesnesi CChartObjectFiboTimes "Fibonacci Zaman Dilimleri" grafik nesnesi CChartObjectFiboFan "Fibonacci Yelpazesi" Grafik nesnesi CChartObjectFiboArc "Fibonacci Yayı" grafik nesnesi CChartObjectFiboChannel "Fibonacci Kanalı" grafik nesnesi CChartObjectFiboExpansion "Fibonacci Açılımı" grafik nesnesi

Ayrıca bakınız

Nesne tipleri, Grafik nesneleri