Fibonacci Araçları
"Fibonacci Araçları" grubundan grafik nesneleri.
Bu bölüm, "Fibonacci araçları" grubundan grafiksel nesnelerin sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için açıklamalar içermektedir.
|
Sınıf ismi
|
Nesne
|
"Fibonacci Trend-dışı Hareketi" grafik nesnesi
|
"Fibonacci Zaman Dilimleri" grafik nesnesi
|
"Fibonacci Yelpazesi" Grafik nesnesi
|
"Fibonacci Yayı" grafik nesnesi
|
"Fibonacci Kanalı" grafik nesnesi
|
"Fibonacci Açılımı" grafik nesnesi
