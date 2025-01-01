DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriFibonacci Araçları 

Fibonacci Araçları

"Fibonacci Araçları" grubundan grafik nesneleri.

Bu bölüm, "Fibonacci araçları" grubundan grafiksel nesnelerin sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için açıklamalar içermektedir.

Sınıf ismi

Nesne

CChartObjectFibo

"Fibonacci Trend-dışı Hareketi" grafik nesnesi

CChartObjectFiboTimes

"Fibonacci Zaman Dilimleri" grafik nesnesi

CChartObjectFiboFan

"Fibonacci Yelpazesi" Grafik nesnesi

CChartObjectFiboArc

"Fibonacci Yayı" grafik nesnesi

CChartObjectFiboChannel

"Fibonacci Kanalı" grafik nesnesi

CChartObjectFiboExpansion

"Fibonacci Açılımı" grafik nesnesi

Ayrıca bakınız

Nesne tipleri, Grafik nesneleri