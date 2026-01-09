Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5
Я хотел бы спросить, будет ли в будущем возможность вручную устанавливать количество лотов для каждого трейдера. Или количество максимальных сделок, разрешенных для открытия на моем счете от трейдера.
Я хотел бы спросить, будет ли в будущем возможность вручную устанавливать количество лотов для каждого трейдера. Или количество максимальных сделок, разрешенных для открытия на моем счете от трейдера.
пожалуйста, это мой первый раз, и мой английский не очень хорош, поэтому вы можете помочь мне сказать, как я могу получать сигналы с MQL%.com на мой счет MT4 в exness.com
Будет ли Metaquotes готова изменить свою текущую позицию относительно размера лота и кредитного плеча для Сигналов?
В настоящее время можно подписаться только на тот сигнал, который использует кредитное плечо 100:1, а также подписчик не может самостоятельно определять размер лота.
По моему скромному мнению, Metaquotes не должна принимать такие решения от имени трейдеров. Ответственность, которая приходит с торговлей в первую очередь, заключается в понимании риска, это также относится и к подписке на сигналы.
Metaquotes в настоящее время ведет себя более ограничительно, чем брокер! :)
Я думаю, что они уже предоставляют отличную информацию в деталях для каждого сигнала, этого должно быть достаточно.
Будет ли Metaquotes готова изменить свою текущую позицию относительно размера лота и кредитного плеча для Сигналов?
В настоящее время можно подписаться только на тот сигнал, который использует кредитное плечо 100:1, а также подписчик не может самостоятельно определять размер лота.
По моему скромному мнению, Metaquotes не должна принимать такие решения от имени трейдеров. Ответственность, которая приходит с торговлей в первую очередь, заключается в понимании риска, это также относится и к подписке на сигналы.
Metaquotes в настоящее время ведет себя более ограничительно, чем брокер! :)
Я думаю, что они уже предоставляют отличную информацию в деталях для каждого сигнала, этого должно быть достаточно.
Привет BP33,
Лично я согласен с вами, особенно по поводу "Metaquotes в настоящее время ведут себя более ограничительно, чем брокер! :)". Как трейдер я сам, более высокое кредитное плечо и маленький лот помогут избежать маржин-колла, но тогда с будущей версией сигнала, которая обещает полностью установить и забыть - почти как инвестиционный инструмент - трейдер-новичок, который ничего не знает о риске, просто откроет реальный счет, подпишется на сигнал, злоупотребит кредитным плечом и может потерять свои деньги в мгновение ока. В таком случае MetaQuotes не хочет быть виноватой в том, что не включила жесткое ограничение в свой сигнальный сервис :(.
BTW, на форуме есть копия торговли, вы можете поискать ее ;)
Что это за copy trader, о котором вы говорите? Это дополнение или что-то еще?
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Привет BP33,
Лично я согласен с вами, особенно по поводу "Metaquotes в настоящее время являются более ограничительными, чем брокер! :)". Как трейдер я сам, более высокое кредитное плечо и маленький лот помогут избежать маржин-колла, но тогда с будущей версией Signal, которая обещает полностью установить и забыть - почти как инвестиционный инструмент - трейдер-новичок, который ничего не знает о риске, просто откроет реальный счет, подпишется на сигнал, злоупотребит кредитным плечом и может потерять свои деньги в мгновение ока. В таком случае MetaQuotes не хочет быть виноватой в том, что не включила жесткое ограничение в свой сигнальный сервис :(.
BTW, на форуме есть копия торговли, вы можете поискать ее ;)
привет Фи
означает ли это, что подписчик не может иметь кредитное плечо более 100 для подписки или только поставщик сигналов должен иметь кредитное плечо 1:100?
привет, Фи
означает ли это, что подписчик не может иметь кредитное плечо более 100 для подписки или только поставщик сигналов должен иметь кредитное плечо 1:100?
Ах да, двойной смысл в анонсе MetaQuotes для MT build 730(https://www.mql5.com/en/forum/53/page14#comment_374159) пункт # 4, который гласит:"...Добавлено ограничение на подписку на торговые сигналы. Подписка на сигналы с кредитным плечом более 1:100 не допускается. ...".
Вам, наверное, интересно, что означает фраза "Подписка на сигналы с кредитным плечом более 1:100 запрещена."? Это означает, что "Подписка на сигнал скредитным плечом поставщика сигналаболее 1 : 100 не разрешается" или "Подписка на сигнал скредитным плечом подписчикаболее 1 : 100 не разрешается"?
Вот объяснение: мы не можем подписаться на сигнал, если кредитное плечо поставщика сигнала больше чем 1:100. Или, отвечая на ваш вопрос, кредитное плечо подписчика может быть больше, чем 1:100, а кредитное плечо поставщика сигнала не должно быть больше, чем 1:100.
Поставщик сигналов все еще может предоставить сигнал с плечом более 1:100, но мы не сможем подписаться на него.
Вот скриншот поставщика сигнала с кредитным плечом 1:200 (извините, не могу сказать его название) - мы просто не можем подписаться на него.
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