Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5

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Здесь вы можете спросить все и рассказать все о MQL5 Trading Signal - включая сигнал для MetaTrader 4.

Я призываю других пользователей, которые могут иметь опыт и ответы, отвечать и помогать другим пользователям сигналов.

 

Я хотел бы спросить, будет ли в будущем возможность вручную устанавливать количество лотов для каждого трейдера. Или количество максимальных сделок, разрешенных для открытия на моем счете от трейдера.

 
sov:

Я хотел бы спросить, будет ли в будущем возможность вручную устанавливать количество лотов для каждого трейдера. Или количество максимальных сделок, разрешенных для открытия на моем счете от трейдера.

Ну, видите ли, сейчас есть способ решить эту проблему, это использование программного обеспечения для копирования сделок. К сожалению, возможно, есть некоторая задержка в копировании, особенно для скальпирующего сигнала. :(
 

пожалуйста, это мой первый раз, и мой английский не очень хорош, поэтому вы можете помочь мне сказать, как я могу получать сигналы с MQL%.com на мой счет MT4 в exness.com

 

Будет ли Metaquotes готова изменить свою текущую позицию относительно размера лота и кредитного плеча для Сигналов?

В настоящее время можно подписаться только на тот сигнал, который использует кредитное плечо 100:1, а также подписчик не может самостоятельно определять размер лота.

По моему скромному мнению, Metaquotes не должна принимать такие решения от имени трейдеров. Ответственность, которая приходит с торговлей в первую очередь, заключается в понимании риска, это также относится и к подписке на сигналы.

Metaquotes в настоящее время ведет себя более ограничительно, чем брокер! :)

Я думаю, что они уже предоставляют отличную информацию в деталях для каждого сигнала, этого должно быть достаточно.

 
BP33:

Будет ли Metaquotes готова изменить свою текущую позицию относительно размера лота и кредитного плеча для Сигналов?

В настоящее время можно подписаться только на тот сигнал, который использует кредитное плечо 100:1, а также подписчик не может самостоятельно определять размер лота.

По моему скромному мнению, Metaquotes не должна принимать такие решения от имени трейдеров. Ответственность, которая приходит с торговлей в первую очередь, заключается в понимании риска, это также относится и к подписке на сигналы.

Metaquotes в настоящее время ведет себя более ограничительно, чем брокер! :)

Я думаю, что они уже предоставляют отличную информацию в деталях для каждого сигнала, этого должно быть достаточно.

Привет BP33,

Лично я согласен с вами, особенно по поводу "Metaquotes в настоящее время ведут себя более ограничительно, чем брокер! :)". Как трейдер я сам, более высокое кредитное плечо и маленький лот помогут избежать маржин-колла, но тогда с будущей версией сигнала, которая обещает полностью установить и забыть - почти как инвестиционный инструмент - трейдер-новичок, который ничего не знает о риске, просто откроет реальный счет, подпишется на сигнал, злоупотребит кредитным плечом и может потерять свои деньги в мгновение ока. В таком случае MetaQuotes не хочет быть виноватой в том, что не включила жесткое ограничение в свой сигнальный сервис :(.

BTW, на форуме есть копия торговли, вы можете поискать ее ;)

 
Что это за copy trader, о котором вы говорите? Это дополнение или что-то еще?
 
sov:
Что это за copy trader, о котором вы говорите? Это дополнение или что-то еще?
Вы можете спросить об этом здесьhttps://www.mql5.com/en/forum/8442. Я надеюсь, что не продавец ответит, а реальный пользователь copy trade ответит.
Any Trade copier?
Any Trade copier?
  • www.mql5.com
I'm looking if there is any mt5 to mt4 or mt4 to mt5 trade copier out there freely.
 
phi.nuts:

Привет BP33,

Лично я согласен с вами, особенно по поводу "Metaquotes в настоящее время являются более ограничительными, чем брокер! :)". Как трейдер я сам, более высокое кредитное плечо и маленький лот помогут избежать маржин-колла, но тогда с будущей версией Signal, которая обещает полностью установить и забыть - почти как инвестиционный инструмент - трейдер-новичок, который ничего не знает о риске, просто откроет реальный счет, подпишется на сигнал, злоупотребит кредитным плечом и может потерять свои деньги в мгновение ока. В таком случае MetaQuotes не хочет быть виноватой в том, что не включила жесткое ограничение в свой сигнальный сервис :(.

BTW, на форуме есть копия торговли, вы можете поискать ее ;)

привет Фи

означает ли это, что подписчик не может иметь кредитное плечо более 100 для подписки или только поставщик сигналов должен иметь кредитное плечо 1:100?

 
ibjakarta:

привет, Фи

означает ли это, что подписчик не может иметь кредитное плечо более 100 для подписки или только поставщик сигналов должен иметь кредитное плечо 1:100?


Ах да, двойной смысл в анонсе MetaQuotes для MT build 730(https://www.mql5.com/en/forum/53/page14#comment_374159) пункт # 4, который гласит:"...Добавлено ограничение на подписку на торговые сигналы. Подписка на сигналы с кредитным плечом более 1:100 не допускается. ...".

Вам, наверное, интересно, что означает фраза "Подписка на сигналы с кредитным плечом более 1:100 запрещена."? Это означает, что "Подписка на сигнал скредитным плечом поставщика сигналаболее 1 : 100 не разрешается" или "Подписка на сигнал скредитным плечом подписчикаболее 1 : 100 не разрешается"?

Вот объяснение: мы не можем подписаться на сигнал, если кредитное плечо поставщика сигнала больше чем 1:100. Или, отвечая на ваш вопрос, кредитное плечо подписчика может быть больше, чем 1:100, а кредитное плечо поставщика сигнала не должно быть больше, чем 1:100.

Поставщик сигналов все еще может предоставить сигнал с плечом более 1:100, но мы не сможем подписаться на него.

Вот скриншот поставщика сигнала с кредитным плечом 1:200 (извините, не могу сказать его название) - мы просто не можем подписаться на него.

List of changes in MetaTrader 5 Client Terminal builds
List of changes in MetaTrader 5 Client Terminal builds
  • www.mql5.com
See the "MQL5 Reference / Standard constants, enumerations and structures / Named constants / Other constants " section.
 
Только что прочитал правила подачи сигналов(https://www.mql5.com/en/signals/rules), пункт IV.2 гласит:"Любые сигналы, созданные на торговых счетах с кредитным плечом более 1:100, не доступны для подписки. "
Rules of Using the Signals Service
Rules of Using the Signals Service
  • www.mql5.com
Terms of Service MQL5 Trading Signals: Signal Providers, how to create a signal subscription signals.
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