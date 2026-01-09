Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 104
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Коэффициент Шарпа, Торговая активность -кол-во ордеров в неделю- снижает рейтинг. а вообще там формула - за семью печатями, и правильно, что б не подгоняли счета ))
Мало ордеров--плохо, среднее количество--плохо, много так же плохо.
Где золотая середина?)))
Мало ордеров--плохо, среднее количество--плохо, много так же плохо.
Где золотая середина?)))
8 ордеров в неделю ) я так думаю .
8 ордеров в неделю ) я так думаю .
Это чужой счет.
Это мой счет.
Большой разницы в количестве открытых ордеров в неделю я не вижу.
Единственное к чему я могу привязаться, так это ко времени жизни счета.
В первом случае более 80 недель. Во втором чуть больше месяца.
Другого объяснения я не вижу.
Но все равно вопрос. Правильны ли мои мысли по этому поводу?
Все дело в жизни сигнала?
П. С. Надеюсь в скринах по максимуму все затер и оставил суть вопроса.
Здравствуйте. Объясните. На моем сигнале риск и закрузка баланса на минимуме. Просадка на минимуме.
Счету второй месяц. Сделок полно. А вот надежность почему то показывается низкая. В чем причина?
Как исправить?
Если точнее месяц + 3 дня. Видимо этого критически мало для повышения оценки надежности.
А так да, выглядит очень достойно, даже убытки независимые кроются коротко.
Если продержится в таком же духе хотя бы полгода, то все шансы выйти в топ.
Исправлять ничего не надо - лучшее враг хорошего. Продолжай.
ЗЫ. Возможно, 30% дохода за месяц считается слишком много.
Где-то видел, что выше 20% в месяц вроде как много.
Но искусственно занижать доходность тоже неправильно если прет нормально.
Если точнее месяц + 3 дня. Видимо этого критически мало для повышения оценки надежности.
А так да, выглядит очень достойно, даже убытки независимые кроются коротко.
Если продержится в таком же духе хотя бы полгода, то все шансы выйти в топ.
Исправлять ничего не надо - лучшее враг хорошего. Продолжай.
Спасибо. На это и расчет.
Это чужой счет.
Это мой счет.
Большой разницы в количестве открытых ордеров в неделю я не вижу.
Единственное к чему я могу привязаться, так это ко времени жизни счета.
В первом случае более 80 недель. Во втором чуть больше месяца.
Другого объяснения я не вижу.
Но все равно вопрос. Правильны ли мои мысли по этому поводу?
Все дело в жизни сигнала?
П. С. Надеюсь в скринах по максимуму все затер и оставил суть вопроса.
Нет. Дело не в сроке жизни сигнала. Там, я так думаю, сложная формула определения надежности. Учитывается и процент доходности, и пополнения/снятия, и сумма уставного капитала трейдера, а также наличие TP и SL в ордерах. Очень много факторов для расчета.
Нет. Дело не в сроке жизни сигнала.
Т.е. ты считаешь что два сигнала, одному месяц, другому год, с одинаковыми показателями будут иметь одинаковую надежность?
ОК, тогда покажи хоть один сигнал возрастом до месяца включительно с максимальной надежностью.
Учитывается и ... пополнения/снятия,
Каким боком пополнения/снятия влияют на надежность? Возможно ты с доходностью попутал?
Кстати у автора нет лишних балансовых операций.
Учитывается ... наличие TP и SL в ордерах.
Т.е. ты считаешь что два сигнала, одному месяц, другому год, с одинаковыми показателями будут иметь одинаковую надежность?
ОК, тогда покажи хоть один сигнал возрастом до месяца включительно с максимальной надежностью.
Каким боком пополнения/снятия влияют на надежность? Возможно ты с доходностью попутал?Откуда такие сведения?
Кстати у автора нет лишних балансовых операций.
Я кстати знаю, что снятие со счета даже небольшой суммы при открытых сделках, очень сильно влияет на репутацию счета.
Я кстати знаю, что снятие со счета даже небольшой суммы при открытых сделках, очень сильно влияет на репутацию счета.
Однозначно. Но "репутация" - не подходящий термин в данном случае. Балансовые операции негативно влияют на автоматический подсчет прибыльности сигнала.
Но то, чтобы они снижали его надежность - эти сильно сомнительно, хотя все возможно.
Кстати там русским по белому написано что счет молодой еще:
ПС да и по-анг тоже:
Когда снимут эти предупреждения, то добавят к надежности.
Думаю что за первый месяц набрать 1-2 деление надежности - это очень хорошо.
И еще по одному за каждый последующий месяц.