Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 104

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Petrovihs #:
Коэффициент Шарпа, Торговая активность -кол-во ордеров в неделю- снижает рейтинг. а вообще там формула - за семью печатями, и правильно, что б не подгоняли счета ))

Мало ордеров--плохо, среднее количество--плохо, много так же плохо.

Где золотая середина?)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Мало ордеров--плохо, среднее количество--плохо, много так же плохо.

Где золотая середина?)))

8 ордеров в неделю ) я так думаю .

 
Petrovihs #:

8 ордеров в неделю ) я так думаю .

Это чужой счет.

Это мой счет.

Большой разницы в количестве открытых ордеров в неделю я не вижу.

Единственное к чему я могу привязаться, так это ко времени жизни счета.

В первом случае более 80 недель. Во втором чуть больше месяца.

Другого объяснения я не вижу. 

Но все равно вопрос. Правильны ли мои мысли по этому поводу?

Все дело в жизни сигнала?

П. С. Надеюсь в скринах по максимуму все затер и оставил суть вопроса.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Здравствуйте. Объясните. На моем сигнале риск и закрузка баланса на минимуме. Просадка на минимуме. 

Счету второй месяц. Сделок полно. А вот надежность почему то показывается низкая. В чем причина?

Как исправить?

Если точнее месяц + 3 дня. Видимо этого критически мало для повышения оценки надежности. 
А так да, выглядит очень достойно, даже убытки независимые кроются коротко.
Если продержится в таком же духе хотя бы полгода, то все шансы выйти в топ.

Исправлять ничего не надо - лучшее враг хорошего. Продолжай.

ЗЫ. Возможно, 30% дохода за месяц считается слишком много.
Где-то видел, что выше 20% в месяц вроде как много.
Но искусственно занижать доходность тоже неправильно если прет нормально.

 
Grigori.S.B #:

Если точнее месяц + 3 дня. Видимо этого критически мало для повышения оценки надежности. 
А так да, выглядит очень достойно, даже убытки независимые кроются коротко.
Если продержится в таком же духе хотя бы полгода, то все шансы выйти в топ.

Исправлять ничего не надо - лучшее враг хорошего. Продолжай.

Спасибо. На это и расчет.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Это чужой счет.

Это мой счет.

Большой разницы в количестве открытых ордеров в неделю я не вижу.

Единственное к чему я могу привязаться, так это ко времени жизни счета.

В первом случае более 80 недель. Во втором чуть больше месяца.

Другого объяснения я не вижу. 

Но все равно вопрос. Правильны ли мои мысли по этому поводу?

Все дело в жизни сигнала?

П. С. Надеюсь в скринах по максимуму все затер и оставил суть вопроса.

Нет. Дело не в сроке жизни сигнала. Там, я так думаю, сложная формула определения надежности. Учитывается и процент доходности, и пополнения/снятия, и сумма уставного капитала трейдера, а также наличие TP и SL в ордерах. Очень много факторов для расчета.

 
Sergey Kutsko #:

Нет. Дело не в сроке жизни сигнала.

Т.е. ты считаешь что два сигнала, одному месяц, другому год, с одинаковыми показателями будут иметь одинаковую надежность?
ОК, тогда покажи хоть один сигнал возрастом до месяца включительно с максимальной надежностью.

Sergey Kutsko #:

Учитывается и ... пополнения/снятия, 

Каким боком пополнения/снятия влияют на надежность? Возможно ты с доходностью попутал?
Кстати у автора нет лишних балансовых операций.

Sergey Kutsko #:

Учитывается ... наличие TP и SL в ордерах.

Откуда такие сведения? 
 
Grigori.S.B #:

Т.е. ты считаешь что два сигнала, одному месяц, другому год, с одинаковыми показателями будут иметь одинаковую надежность?
ОК, тогда покажи хоть один сигнал возрастом до месяца включительно с максимальной надежностью.

Каким боком пополнения/снятия влияют на надежность? Возможно ты с доходностью попутал?
Кстати у автора нет лишних балансовых операций.

Откуда такие сведения? 

Я кстати знаю, что снятие со счета даже небольшой суммы при открытых сделках, очень сильно влияет на репутацию счета.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Я кстати знаю, что снятие со счета даже небольшой суммы при открытых сделках, очень сильно влияет на репутацию счета.

Однозначно. Но "репутация" - не подходящий термин в данном случае. Балансовые операции негативно влияют на автоматический подсчет прибыльности сигнала.
Но то, чтобы они снижали его надежность - эти сильно сомнительно, хотя все возможно.

Кстати там русским по белому написано что счет молодой еще:

ПС да и по-анг тоже:

Когда снимут эти предупреждения, то добавят к надежности.

Думаю что за первый месяц набрать 1-2 деление надежности - это очень хорошо. 
И еще по одному за каждый последующий месяц.

 
Почему не все сигналы копируются? Нужна ли синхронизация по времени?
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