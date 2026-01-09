Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Годовой прогноз:257.16%
21% в месяц - это 1000% в год....
Годовой прогноз:257.16%
21% в месяц - это 1000% в год....
Только если вы понимаете концепцию компаундирования, многие люди не понимают и предполагая, что они также понимают, что для получения преимущества компаундирования они должны соответствующим образом регулировать размер своей позиции ... использование фиксированного 0,01 лота не дает вам компаундирования.
Я хочу предостеречь тех, кто зависит от чужих сигналов. Вот крупный мошенник xxxxxx. Я подписался на его сигналы, и он слил мне $5000 за неделю. Его капитал был меньше $21! Интересно, как mql5 выдал ему аккредитацию?
Я буду признателен, если кто-нибудь сможет посоветовать мне следующее:-
1. Как прекратить подписку на поставщика сигналов. Если я прекращу подписку, получу ли я неиспользованную часть оплаченной стоимости?
2. Какими могут быть параметры здорового счета.
3. Может ли кто-нибудь посоветовать мне хорошего поставщика сигналов?
...
На форуме запрещено говорить о любом сигнале, будь то хороший или плохой.
А почему?
Может быть, вы прочитали правила, когда подписывались на этот сайт?
Размещение рекламных сообщений, рассылка спама и флуд запрещены.
Привет всем,
У меня проблема; я был подписан на сигнал (сейчас нет) и теперь он не позволяет мне предоставить свой собственный сигнал на том же счете. Что мне делать?
Большое спасибо!
Привет всем,
У меня проблема; я был подписан на сигнал (сейчас нет) и теперь он не позволяет мне предоставить свой собственный сигнал на том же счете. Что мне делать?
Большое спасибо!
Здравствуйте, мой провайдер сигналов совершает сделки лотом 0.01, затем 0.04, затем 0.08, но мой mt5 копирует только 0.01, 0.01 и 0.01. Есть идеи почему и как я могу соответствовать его размеру лота? Его баланс $275.00, мой - $100.00.
0.01 для счета в 100$ достаточно, на мой взгляд. Это дает вам 1% риска для 10 пунктов.
В любом случае, единственное, что вы можете сделать, это установить более высокий % депозита в настройках сигналов (максимум 95%) или инвестировать больше капитала.