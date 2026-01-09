Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 46

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Месячный рост:21,19%

Годовой прогноз:257.16%

21% в месяц - это 1000% в год....

 
graziani:
Месячный рост:21,19%

Годовой прогноз:257.16%

21% в месяц - это 1000% в год....

Только если вы понимаете концепцию компаундирования, многие люди не понимают и предполагая, что они также понимают, что для получения преимущества компаундирования они должны соответствующим образом регулировать размер своей позиции ... использование фиксированного 0,01 лота не дает вам компаундирования.

 

Я хочу предостеречь тех, кто зависит от чужих сигналов. Вот крупный мошенник xxxxxx. Я подписался на его сигналы, и он слил мне $5000 за неделю. Его капитал был меньше $21! Интересно, как mql5 выдал ему аккредитацию?

Я буду признателен, если кто-нибудь сможет посоветовать мне следующее:-

1. Как прекратить подписку на поставщика сигналов. Если я прекращу подписку, получу ли я неиспользованную часть оплаченной стоимости?

2. Какими могут быть параметры здорового счета.

3. Может ли кто-нибудь посоветовать мне хорошего поставщика сигналов?

 
shyambabu:
...
На форуме запрещено говорить о любом сигнале, будь то хороший или плохой.
[Удален]  
angevoyageur:
На форуме запрещено говорить о любом сигнале, будь то хороший или плохой.
И почему?
 
Basi:
А почему?

Может быть, вы прочитали правила, когда подписывались на этот сайт?

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Здравствуйте, мой поставщик сигналов совершает сделки лотом 0.01, затем 0.04, затем 0.08, но мой mt5 копирует только 0.01, 0.01 и 0.01. Есть идеи почему и как я могу соответствовать его размеру лота? Его баланс $275.00, мой - $100.00.
 

Привет всем,

У меня проблема; я был подписан на сигнал (сейчас нет) и теперь он не позволяет мне предоставить свой собственный сигнал на том же счете. Что мне делать?

Большое спасибо!

 
Marea:

Привет всем,

У меня проблема; я был подписан на сигнал (сейчас нет) и теперь он не позволяет мне предоставить свой собственный сигнал на том же счете. Что мне делать?

Большое спасибо!

Используйте другой счет. Или напишите в ServiceDesk.
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microengines:
Здравствуйте, мой провайдер сигналов совершает сделки лотом 0.01, затем 0.04, затем 0.08, но мой mt5 копирует только 0.01, 0.01 и 0.01. Есть идеи почему и как я могу соответствовать его размеру лота? Его баланс $275.00, мой - $100.00.

0.01 для счета в 100$ достаточно, на мой взгляд. Это дает вам 1% риска для 10 пунктов.

В любом случае, единственное, что вы можете сделать, это установить более высокий % депозита в настройках сигналов (максимум 95%) или инвестировать больше капитала.

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