Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 13
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1. Да, вы будете принимать сигнал в нормальном состоянии.
2. Насчет разницы в громкости, я позже обращусь в службу поддержки за разъяснениями :(
Сегодня ( 01/18/2013) существовална этом сайтеmql5.com сигнал (SPEEDHUNTER DEMO):
( для меня это был первый знак после подписки).
Orden Number: 21437416
team :2013.01.18-19: 00
Купить: 200.00
Пара: EURUSD
Цена: 1.33048
S/L-1.33060
Времявыхода : 1/18/201319:00
Цена: 1.33060
Комиссия: 1 400.00
Прибыль: 2 400.00
Но этот знак не был запущен на моем счете.
По этой причине я задаю вам эти вопросы!
feliperimoli
Today (01/18/2013) existed on this site mql5.com signal (SPEED HUNTER DEMO):For this reason I am asking you these questions!
(for me it was the first sign after the subscription).
Orden Number: 21437416
team :2013.01.18-19: 00
Buy: 200.00
Pair: EURUSD
Price: 1.33048
S/L-1.33060
Exit Time: 1/18/2013 19:00
Price: 1.33060
Comission: 1 400.00
Profit: 2 400.00
But this sign was not run on my account.
Вы имели в виду пятницу?
Уже ответил на этот вопрос здесьhttps://www.mql5.com/en/forum/8941/page12#comment_409633
Но этот сигнал появился после того, как я дозировал синхронизацию.
Но этот сигнал появился после того, как я выполнил синхронизацию. Я пошел ждать на следующий день, чтобы увидеть, как сигнал работает или не работает!
Изображение платформы Mt4 (лог)наше изображение папки internas, где я установил MT4. ?
Найдите папку, в которую вы установили MT4. Затем найдите папку Metatrader/logs. Возьмите пятничный журнал: 20130118.log.
Прочитайте журнал, прежде чем писать здесь, и удалите из него любую личную информацию.
Так, один момент.
Я просмот рел папку и единственный файл , в котором есть LOG , датирован 2013/01/17.
Так что в этой папке есть информация для входа в демо-счет.
Вдень 18 я сделал логин моего реального счета, но ничего не нашел.
Может ли быть, что логи не сохраняются?
Так, один момент.
Я просмот рел папку и единственный файл , в котором есть LOG , датирован 2013/01/17.
Так что в этой папке есть информация для входа в демо-счет.
Вдень 18 я сделал логин моего реального счета, но ничего не нашел.
Может ли быть, что логи не сохра няются?
Я не знаю. Думаю, вам нужно дождаться открытия рынка в понедельник.
Не унывайте, фелиперимоли.
хорошо
поскольку вмоей папке Logs есть только 17-е, единственная информация, которую я имею на моемсчете, это.
Есть ли проблема ссообщениями, из-за которых сигналы не принимаются?
хорошо
поскольку вмоей папке Logs есть только 17-е, единственная информация, которую я имею на моемсчете, это.
Есть ли проблема ссообщением о том, что сигналы не принимаются?
Я не могу ответить, почему этот сигнал не копируется, потому что нет никакого журнала об этом. Однако, у вас успешная синхронизация, что хорошо.
Подождите до понедельника :(
Хорошо, я пойду подожду.
Пусть он задаст еще один вопрос:
Это сообщение на моем MT4:
PinP сигнал на сервер 219ms
если я подпишу VPS систему PinP это уменьшится?
Система VPS улучшает признаки нестабильности в исполнении?