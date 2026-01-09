Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 12
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Пожалуйста, модератор. После синхронизации входа в мой аккаунт это сообщение появляется в моей платформе mt4:
Обработка отключена из-за положительной плавающей прибыли провайдера.
Текущая плавающая прибыль: 1200usd
Начальная синхронизация выполняется автоматически, только если у провайдера нет положительной плавающей прибыли. это гарантирует, что подписчик войдет в рынок по цене не хуже, чем у провайдера.
вы можете включить немедленную синхронизацию вручную на свой страх и риск для текущей рабочей сессии терминала. Но рекомендуется дождаться лучших рыночных условий.
◘ Я осознаю риск и согласен на немедленную синхронизацию торговых позиций
Что это значит?
Это значит, что у поставщика сигналов есть какая-то сделка(и), которая уже открыта и находится всередине прибыли. MT не копирует/открывает такие сделки, MT только открывает новые сделки от поставщика сигналов или копирует сделки, которые находятся в середине убытка.
Если вы отметите пункт "Я осознаю риск и согласен немедленно синхронизировать торговые позиции" и нажмете кнопку "Синхронизировать сейчас", то те сделки, которые уже открыты и находятся в середине прибыли, будут скопированы и открыты. Если вы нажмете кнопку "Подождать улучшения рыночных условий", то эти сделки не будут открыты.
В файле справки MT4 нет никаких объяснений о сигнале mql5, поэтому вы можете прочитать файл справки MT5 здесь
ok.
Еще одна проблема, которая появилась только сейчас:
Пожалуйста, посмотрите, можете ли вы мне помочь:
В моем MT4 в окне: daily (log) появляются эти сообщения о сигнале mql5.com:
Signal - different specification of symbol GBPUSD, signal provider has maximal volume 1000.00, subscriber has 500.00
Какие действия я должен предпринять , чтобы этого не происходило?
ok.
Еще одна проблема, которая появилась только сейчас:
Пожалуйста, посмотрите, можете ли вы мне помочь:
В моем MT4 в окне: daily (log) появляются эти сообщения о сигнале mql5.com:
Signal - different specification of symbol GBPUSD, signal provider has maximal volume 1000.00, subscriber has 500.00
Какие действия я должен предпринять , чтобы этого не происходило?
1. Это означает, что брокер поставщика сигнала имеет максимальный лот 1000, в то время как ваш брокер разрешает максимальный лот только 500.
2. Если вы хотите решить эту проблему, вы можете использовать того же брокера, что и провайдер сигналов.
1. Это означает, что брокер поставщика сигналов имеет максимальный лот 1000, в то время как ваш брокер разрешает максимальный лот только 500.
2. Если вы хотите решить эту проблему, вы можете использовать того же брокера, что и провайдер сигналов.
Просто мысль. Ваш реальный счет является микро? BTW, это не очень хорошая идея использовать реальный счет на демо-сигнале.
на самом деле это один и тот жеброкер. сигнал-Finfx-Demo, амой-Finfx-live.что мне делать?
Нет, вы ничего не можете сделать.
Я не думаю, что это большая проблема - иметь разные спецификации в размере лота.
PS: Я был бы признателен, если бы вы не делали даблпостинг/не размещали несколько комментариев с одинаковым содержанием на форуме.
хорошо; правильно.
Значит, даже с этим проблемным сообщением я нормально получаю сигналы на свой счет?
У меня вопрос: кто-нибудь пробовал Trusted Execution Token (TET)?
Ну... попробую в понедельник, подписавшись на какой-нибудь сигнал. Потому что я не хочу держать свой компьютер открытым весь день и ночь, но как я понимаю - мне это не нужно в случае использования TET, который можно выбрать в меню MT5: Инструменты - Сигналы.
хорошо; правильно.
Значит, даже с этим проблемным сообщением я нормально получаю сигналы на свой счет?
1. Да, вы будете получать сигналы в нормальном состоянии.
2. Насчет разницы в объеме, я уточню у службы поддержки позже :(