Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 12

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feliperimoli:

Пожалуйста, модератор. После синхронизации входа в мой аккаунт это сообщение появляется в моей платформе mt4:

Обработка отключена из-за положительной плавающей прибыли провайдера.

Текущая плавающая прибыль: 1200usd

Начальная синхронизация выполняется автоматически, только если у провайдера нет положительной плавающей прибыли. это гарантирует, что подписчик войдет в рынок по цене не хуже, чем у провайдера.

вы можете включить немедленную синхронизацию вручную на свой страх и риск для текущей рабочей сессии терминала. Но рекомендуется дождаться лучших рыночных условий.

Я осознаю риск и согласен на немедленную синхронизацию торговых позиций

Что это значит?

Это значит, что у поставщика сигналов есть какая-то сделка(и), которая уже открыта и находится всередине прибыли. MT не копирует/открывает такие сделки, MT только открывает новые сделки от поставщика сигналов или копирует сделки, которые находятся в середине убытка.

Если вы отметите пункт "Я осознаю риск и согласен немедленно синхронизировать торговые позиции" и нажмете кнопку "Синхронизировать сейчас", то те сделки, которые уже открыты и находятся в середине прибыли, будут скопированы и открыты. Если вы нажмете кнопку "Подождать улучшения рыночных условий", то эти сделки не будут открыты.

В файле справки MT4 нет никаких объяснений о сигнале mql5, поэтому вы можете прочитать файл справки MT5 здесь

[Удален]  

ok.

Еще одна проблема, которая появилась только сейчас:

Пожалуйста, посмотрите, можете ли вы мне помочь:

В моем MT4 в окне: daily (log) появляются эти сообщения о сигнале mql5.com:

Signal - different specification of symbol GBPUSD, signal provider has maximal volume 1000.00, subscriber has 500.00

Какие действия я должен предпринять , чтобы этого не происходило?

 
feliperimoli:

ok.

Еще одна проблема, которая появилась только сейчас:

Пожалуйста, посмотрите, можете ли вы мне помочь:

В моем MT4 в окне: daily (log) появляются эти сообщения о сигнале mql5.com:

Signal - different specification of symbol GBPUSD, signal provider has maximal volume 1000.00, subscriber has 500.00

Какие действия я должен предпринять , чтобы этого не происходило?

1. Это означает, что брокер поставщика сигнала имеет максимальный лот 1000, в то время как ваш брокер разрешает максимальный лот только 500.

2. Если вы хотите решить эту проблему, вы можете использовать того же брокера, что и провайдер сигналов.

[Удален]  
phi.nuts:

1. Это означает, что брокер поставщика сигналов имеет максимальный лот 1000, в то время как ваш брокер разрешает максимальный лот только 500.

2. Если вы хотите решить эту проблему, вы можете использовать того же брокера, что и провайдер сигналов.

на самом делеэто один и тот жеброкер. сигнал-Finfx-Demo, амой-Finfx-live.что мне делать?
 

Просто мысль. Ваш реальный счет является микро? BTW, это не очень хорошая идея использовать реальный счет на демо-сигнале.

 
feliperimoli:
на самом деле это один и тот жеброкер. сигнал-Finfx-Demo, амой-Finfx-live.что мне делать?

Нет, вы ничего не можете сделать.

Я не думаю, что это большая проблема - иметь разные спецификации в размере лота.

PS: Я был бы признателен, если бы вы не делали даблпостинг/не размещали несколько комментариев с одинаковым содержанием на форуме.

[Удален]  

хорошо; правильно.

Значит, даже с этим проблемным сообщением я нормально получаю сигналы на свой счет?

 
newdigital:
У меня вопрос: кто-нибудь пробовал Trusted Execution Token (TET)?

Ну... попробую в понедельник, подписавшись на какой-нибудь сигнал. Потому что я не хочу держать свой компьютер открытым весь день и ночь, но как я понимаю - мне это не нужно в случае использования TET, который можно выбрать в меню MT5: Инструменты - Сигналы.

Documentation on MQL5: Standard Constants, Enumerations and Structures / Environment State / Symbol Properties
Documentation on MQL5: Standard Constants, Enumerations and Structures / Environment State / Symbol Properties
  • www.mql5.com
Standard Constants, Enumerations and Structures / Environment State / Symbol Properties - Documentation on MQL5
 
feliperimoli:

хорошо; правильно.

Значит, даже с этим проблемным сообщением я нормально получаю сигналы на свой счет?

1. Да, вы будете получать сигналы в нормальном состоянии.

2. Насчет разницы в объеме, я уточню у службы поддержки позже :(

 
в понедельник, подписавшись на какой-нибудь сигнал. Потому что я не хочу держать свой компьютер открытым весь день и ночь, но как я понимаю - мне это не нужно в случае использования TET, который можно выбрать в меню MT5: Инструменты - Сигналы.
Я не замечал TET, пока вы его не упомянули. Пожалуйста, держите нас в курсе событий :).
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