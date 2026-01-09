Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 49
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Я открыл новый тикет на Service Desk.
Проблема не имеет отношения к демо-счету или реальному счету, это не имеет значения, потому что минимальный размер лота определяется брокером, он существует как на демо-счетах, так и
и на реальных счетах.
Здесь есть еще одна проблема.
Поставщик сигналов указан в разделе реальных счетов (= реальные реальные счета с реальными деньгами),
Но на самом деле счет поставщика сигналов является демо-счетом. Я дал ссылку на поставщика сигналов, но почему-то кто-то удалил ее в моем сообщении.
Как получилось, что поставщик сигналов с демо-счетом оказался в списке реальных счетов?
Он берет $38 в месяц за сигнал для демо-счета, и, как я уже упоминал, другие подписчики сообщали, что они потеряли свои деньги из-за расчета размера лота.
В любом случае, нет никакой особой причины для этого ограничения на расчет размера лота. Кто-то решил, что это будет круто, не подумал о последствиях для подписчиков
и ввел его.
Это можно легко изменить.
Я программист, я кодировал советников и индикаторы, и мои советники рассчитывают размер лота в соответствии с процентом риска и т.д.
Каждый кодер включает проверку минимально и максимально допустимого размера лота у брокера, потому что неправильный размер лота приводит к ошибке отправки ордера.
Вот фрагмент кода из моего собственного кода в функции расчета размера лота
Поскольку генеральный директор не отвечает на мое сообщение ему, единственное место, куда можно обратиться - Service Desk.
Я надеюсь, что они подумают о том, чтобы сделать это простое изменение, которое предотвратит потерю счетов большим количеством подписчиков.
Большая разница между демо-счетом поставщика сигналов и моим балансом на реальном счете - не проблема.
У провайдера баланс 600.000, мой баланс 1.000.
Он торгует 10 лотами на позицию.
-----> соотношение наших балансов составляет 600 : 1.
Поэтому соотношение размеров лотов тоже должно быть 600 : 1.
10 лотов делим на 600 = 0.016666666666666666.
Если округлить это значение в большую сторону, то на моем реальном счете размер лота составит 0,02 лота на позицию.
Это не высшая математика, это только базовое деление.
Его можно очень легко закодировать, и если кто-то скажет: "О нет, возможно, ваш брокер разрешает только 0.1 лот, что тогда? "
Ответ тоже прост: я бы закодировал оповещение примерно так: "Внимание. Размер лота скопированного сигнала должен быть 0.02 лота, но ваш брокер имеет минимально допустимый размер лота
0.1 лота. Хотите ли вы, чтобы сигнал был скопирован, хотя он 5x слишком высок? Да или Нет".
Нет причин вводить ограничение на коэффициент, потому что все параметры (минимально допустимый размер лота у брокера, шаг лота) известны, нет никакой тайны или скрытых параметров.
Я надеюсь, что кто-то из Metaquotes, кто имеет полномочия решать этот вопрос, прочитает все это (Service Desk уже ответил и обвинил меня. Они не проявили интереса к изменению ловушки для
подписчиков), потому что это не только мой опыт.
Я знаю, что вы понимаете суть и согласны, но, к сожалению, у вас нет полномочий в Metaquotes.
Если бы я был генеральным директором Metaquotes, я бы очень внимательно прислушивался к модераторам своего форума, потому что они общаются с клиентами гораздо больше, чем кто-либо другой в компании.
Еще раз благодарю вас за ответы. По моему опыту, модераторы этого форума отзывчивы и дружелюбны.
Большая разница между демо-счетом поставщика сигналов и моим балансом на реальном счете не является проблемой.
Провайдер имеет баланс 600.000, мой баланс 1.000.
Он торгует 10 лотами на позицию.
-----> соотношение наших балансов составляет 600 : 1.
Поэтому соотношение размеров лотов тоже должно быть 600 : 1.
10 лотов делим на 600 = 0.016666666666666666.
Если округлить это значение в большую сторону, то на моем реальном счете размер лота составит 0,02 лота на позицию.
Это не высшая математика, это только базовое деление.
Его можно очень легко закодировать, и если кто-то скажет: "О нет, возможно, ваш брокер разрешает только 0.1 лот, что тогда? "
Ответ тоже прост: я бы закодировал оповещение примерно так: "Внимание. Размер лота скопированного сигнала должен быть 0.02 лота, но ваш брокер имеет минимально допустимый размер лота
0.1 лота. Хотите ли вы, чтобы сигнал был скопирован, хотя он 5x слишком высок? Да или Нет".
Нет причин вводить ограничение на коэффициент, потому что все параметры (минимально допустимый размер лота у брокера, шаг лота) известны, нет никакой тайны или скрытых параметров.
Я надеюсь, что кто-то из Metaquotes, кто имеет полномочия решать этот вопрос, прочитает все это (Service Desk уже ответил и обвинил меня. Они не проявили интереса к изменению ловушки для
подписчиков), потому что это не только мой опыт.
Я знаю, что вы понимаете суть и согласны, но, к сожалению, у вас нет полномочий в Metaquotes.
Если бы я был генеральным директором Metaquotes, я бы очень внимательно прислушивался к модераторам своего форума, потому что они общаются с клиентами гораздо больше, чем кто-либо другой в компании.
Еще раз благодарю вас за ответы. По моему опыту, модераторы этого форума отзывчивы и дружелюбны.
Здравствуйте,
У меня вопрос по поводу синхронизации сингалов.
Я оставил подробности на https://www.mql5.com/en/forum/12653.
Но я думаю, что это правильное место, чтобы спросить об этом.
Может ли кто-нибудь помочь мне узнать причину?
С уважением,
Здравствуйте,
Как мы можем получать сигналы MQL5 в терминале MT4?
При попытке использовать MQL5 Community=>MQL5 Signals =>Select Signal and subscribe появляется запрос на запуск/загрузку терминала MT5.
Возможно ли добавить сигналы MQL5 в терминал MT4?
Спасибо и с уважением
GTL
Могу ли я узнать, как будет происходить расчет лотов, если у меня такой же баланс, как у поставщика сигналов, но мое кредитное плечо 1:2000, а его 1:500?
Здравствуйте,
У меня вопрос по поводу синхронизации сингалов.
Я оставил подробности на https://www.mql5.com/en/forum/12653.
Но я думаю, что это правильное место, чтобы спросить об этом.
Может ли кто-нибудь помочь мне узнать причину?
С уважением,
Здравствуйте,
Как мы можем получать сигналы MQL5 в терминале MT4?
При попытке использовать MQL5 Community=>MQL5 Signals =>Select Signal and subscribe появляется запрос на запуск/загрузку терминала MT5.
Возможно ли добавить сигналы MQL5 в терминал MT4?
Спасибо и с уважением
GTL
Здравствуйте, ребята,
Я здесь новенький. Мне нужно задать несколько вопросов. Я добавляю новый Сигнал и у меня возникают проблемы. Пожалуйста, подскажите, с чем связаны эти поля.
1. Логин и пароль.
Я хочу знать, для чего нужны логин и пароль, должен ли я вводить свой логин и пароль mql5 или я должен ввести новый логин и пароль, который будет использоваться для продажи сигналов.
2.Брокер:
Какова роль брокера в торговле моими сигналами и какого брокера мне следует добавить.