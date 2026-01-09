Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 14
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Хорошо, я подожду.
Позвольте ему задать еще один вопрос:
Это сообщение на моем MT4:
PinP сигнал на сервер 219ms
если я подпишу VPS систему PinP это уменьшится?
Система VPS улучшает признаки нестабильности в исполнении?
1. Если ваш VPS стабилен и имеет хорошее интернет соединение, то значение пинга может уменьшиться. Я сказал "если" и "может", потому что это не гарантия. Значение пинга также может вообще не измениться.
2. Имели ли вы в виду "Система VPS улучшает признаки стабильности при выполнении?". Я не знаю ответа на этот вопрос, потому что нет данных для ответа.
Я подписался на бесплатную сигнальную систему. Как я могу начать получать сигналы?
Нужен ли нам дополнительный советник для использования сигналов?
Как мы можем установить размер лота?
Можно ли подписаться на несколько систем?
Спасибо.
Я подписался на бесплатную сигнальную систему. Как я могу начать получать сигналы?
Нужен ли нам дополнительный советник для использования сигналов?
Как мы можем установить размер лота?
Можно ли подписаться на несколько систем?
Спасибо.
Возможно, вам стоит сначала прочитать эту статьюКак подписаться на торговые сигналы, а также этуhttps://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signal_subscriber.
они применимы и к MT4
Если я не прав - извините, но я думаю, что лучше подписываться, когда рынок открыт (потому что многие сигналы отключены в воскресенье).
Если я не прав - извините, но я думаю, что лучше подписываться, когда рынок открыт (потому что многие сигналы отключены в воскресенье).
Да, я тоже это заметил, некоторые провайдеры сигналов отключены по выходным.
1. Эти провайдеры сигналов, вероятно, выключают свой MetaTrader и/или отключают свой сервер по какой-то причине,
2. Возможно, их брокер отключил сервер,
Так что будьте терпеливы при подписке на выходные ;)
2013.01.21 20:58:36 '15354': Сигнал - пинг до сервера сигнала 375 мс
это сообщение пинга, сильно влияет на сигнальный скальпер?
большой пинг?
2013.01.21 20:58:36 '15354': Сигнал - пинг до сигнального сервера 375 мс
Этот пинг сильно влияет на скальпера?
большой пинг?
В простом объяснении, ping - это общее время, необходимое для отправки некоторых данных на другой компьютер туда и обратно. Вот длинное объяснение пинга в Википедии.
Таким образом, если у вас ping 375 мс, это означает, что вашему компьютеру требуется 375 мс для отправки данных на сервер брокера, а серверу брокера - для обратной отправки данных на ваш компьютер. Однако вы никогда не знаете, насколько быстро (или медленно) ваш компьютер отправляет данные. Может оказаться, что вашему компьютеру требуется 200 мс (или 245 мс, или 187 мс), чтобы отправить данные, а брокеру требуется всего 175 мс (130 мс или 188 мс), чтобы отправить их обратно.
Влияет ли значение пинга на торговлю скальперов? Это зависит от скорости движения цены. Если цена движется очень быстро, независимо от скорости вашего соединения (или пинга), вы можете пропустить цену.
Является ли 375 мс большим пингом? Мой ответ - я не знаю. Некоторое время брокеру требуется на обработку и исполнение нашей сделки, поэтому даже если у нас маленький пинг, брокер может стоить нам некоторого ценного времени для исполнения нашей сделки.
phi>nuts, используется ли магическое число для идентификации синхронизированных сделок? Мой советник MT4 использует магическое число, каждый раз, когда он добавляет позицию, абонентский терминал не распознает ранее синхронизированную позицию. Таким образом, просит оператора удалить все не связанные сделки.
phi>nuts, используется ли магическое число для идентификации синхронизированных сделок? Мой советник MT4 использует магическое число, каждый раз, когда он добавляет позицию, абонентский терминал не распознает ранее синхронизированную позицию. Таким образом, просит оператора удалить все не связанные сделки.
AFAIK, магическое число хранится в MT, оно никогда не передается на сервер брокера.
Что вы имеете в виду под " ... просит оператора удалить все несвязанные сделки. ", можете ли вы привести пример?
Я получаю диалоговое окно для выхода из ордеров каждый раз, когда приходит новый сигнал. Но выходящие позиции были синхронизированы ранее, я могу видеть имя Сигналов в комментариях.
ДОБАВЬТЕ: это не происходит, когда я посылаю сигнал ручной торговли.