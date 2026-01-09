Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 64

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denious:

Здравствуйте,

Я открыл демо-счет и пробую разные сигналы. После подписки на Marianne Ultimate я продолжаю получать сообщение "поставщик сигнала имеет максимальный объем X, подписчик имеет Y" в журнале. Поскольку, как я читал, именно брокер устанавливает эти значения, и я не могу регулировать их вручную, что мне делать? В одном из ответов на аналогичный вопрос было сказано, что нужно найти брокера с подходящими характеристиками, но что это значит? Где мне искать такого брокера?

Google ...
 
RaptorUK:
Google...
Вы говорите о реальном брокере? Значит, у меня нет возможности просто изучить это программное обеспечение и играть с демо-счетом до умопомрачения, прежде чем найти реального брокера?
Documentation on MQL5: Standard Constants, Enumerations and Structures / Environment State / Account Properties
Documentation on MQL5: Standard Constants, Enumerations and Structures / Environment State / Account Properties
  • www.mql5.com
Standard Constants, Enumerations and Structures / Environment State / Account Properties - Documentation on MQL5
 
denious:
Вы говорите о реальном брокере? Значит, у меня нет возможности просто изучить это программное обеспечение и играть с демо-счетом до умопомрачения, прежде чем найти реального брокера?
Нам не разрешено говорить о брокерах на этом форуме.
 
denious:
Вы говорите о реальном брокере? Значит, у меня нет возможности просто изучить это программное обеспечение и играть с демо-счетом до умопомрачения, прежде чем найти реального брокера?
Вы могли бы просто открыть демо-счет у того же брокера, которого использует поставщик сигналов... не так ли?
 
Здравствуйте, сэр, что такое использование кредита? Я заметил, что, когда я вхожу в свой счет mt4, он каждый раз говорит, что "кредит активирован 4.00 onlygainer", но что это за кредит, и где он был активирован?
 
OnlyGainer:
Здравствуйте, сэр, что такое использование кредита? Я заметил, что когда я вхожу в свой аккаунт в mt4, он каждый раз говорит, что "кредит активирован 4.00 onlygainer", но что это за кредит, и где он был активирован?

Если вы посмотрите в правый верхний угол этой страницы, вы увидите поле поиска. ...

https://www.mql5.com/en/forum/6797

 

например, я хочу подписаться на кого-то через сигнальную часть mql5.com.

Я делаю это и настраиваю metatrader ==> tools ==> options ==> signals ==> use not more than 95% of deposit.

провайдер открывает сделку с 2.0 лотами, но на моем счете это будет 0.01 лот.

почему?

как они будут одинаковыми лотами или больше?

 
masterp:

например, я хочу подписаться на кого-то через сигнальную часть mql5.com.

Я делаю это и настраиваю metatrader ==> tools ==> options ==> signals ==> use not more than 95% of deposit.

провайдер открывает сделку с 2.0 лотами, но на моем счете это будет 0.01 лот.

почему?

как они будут одинаковыми лотами или больше?

Часто задаваемые вопросы о службе сигналов
 

Здравствуйте,


Я следую сигналу, используя MT4, который делает около 30-40 в день.

Все работает хорошо, за исключением того, что поставщик, похоже, не следует FIFO, в то время как я вынужден. Поэтому в 2 часа ночи по моему времени я вручную закрываю сделки, когда меня будит сигнал. В течение последнего месяца я гуглил, пытаясь найти скрипт, который может обнаружить ошибки FIFO и закрыть самую старую сделку первой.

Кто-нибудь знает, существует ли такой советник (бот)?

Спасибо за ваше время.

 
masterp:

например, я хочу подписаться на кого-то через сигнальную часть mql5.com.

Я делаю это и настраиваю metatrader ==> tools ==> options ==> signals ==> use not more than 95% of deposit.

провайдер открывает сделку с 2.0 лотами, но на моем счете это будет 0.01 лот.

почему?

как они будут одинаковыми лотами или больше?

Не уверен - но это потому, что у провайдера намного больше денег на счету? Я столкнулся с тем же самым и использую http://www.mt4i.com/appstore/app.aspx?id=2. Это не лучшее решение для скальперов, но мне этого достаточно.
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