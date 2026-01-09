Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 60
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Здравствуйте. Мой брокер использует только обычный лот и только целочисленный лот (т.е. 1 лот, 2 лота, ...), и нет возможности сделать 1.2 лота или 2.5 лота.
Как я могу настроить это, чтобы следовать за поставщиком сигналов с тем же брокером?
Привет
Смените брокера
Пожалуйста, помогите мне. Я хотел бы спросить, как я могу написать отзыв для владельца сигнала? Спасибо за ответы!
Вы можете написать отзыв только для сигнала, на который вы подписались. Если это так, вы получите ссылку для добавления отзыва.
Это ужасно, что я не могу получить эту маленькую информацию с самого утра, я жду этого!
Правда? Зайдите на страницу сигнала и посмотрите ссылку.
Привет, приятель, я просто следую сигналу, он автоматически торгует и также закрывает сделку для меня?
У меня есть немного раздражающая техническая проблема, и я хотел бы узнать, сталкивался ли кто-нибудь с этой технической трудностью раньше, и есть ли решение.
После того, как я подписываюсь на новый сигнал, и сигнал становится "активным" (по крайней мере, в моей зоне участника здесь), следующим шагом должна быть синхронизация, верно? Теперь, когда я перехожу в терминал MT4 (где мне нужно сделать синхронизацию, опции, затем сигналы), эта страница просто "пустая". Я просто не могу завершить синхронизацию.
Есть уведомление "не подключен выбор из базы данных сигналов" ... но в моем кабинете пользователя он отображается активным.
Я уже связался со службой поддержки, но они, похоже, не знают ответа. Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой?