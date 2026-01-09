Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 60

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ibjakarta:

Здравствуйте. Мой брокер использует только обычный лот и только целочисленный лот (т.е. 1 лот, 2 лота, ...), и нет возможности сделать 1.2 лота или 2.5 лота.

Как я могу настроить это, чтобы следовать за поставщиком сигналов с тем же брокером?

Привет

Смените брокера

 
x-income:
Пожалуйста, не отвечайте внутри цитаты.
 
Пожалуйста, помогите мне. Я хотел бы спросить, как я могу написать отзыв для владельца сигнала? Спасибо за ответы!
 
PhaseLada:
Пожалуйста, помогите мне. Я хотел бы спросить, как я могу написать отзыв для владельца сигнала? Спасибо за ответы!
Вы можете написать отзыв только для сигнала, на который вы подписались. Если это так, вы получите ссылку для добавления отзыва.
 
angevoyageur:
Вы можете написать отзыв только для сигнала, на который вы подписались. Если это так, вы получите ссылку для добавления отзыва.
Здравствуйте! Да, так и есть! Спасибо за ссылку, жду ее!
 
Это ужасно, что я не могу получить эту маленькую информацию с самого утра, я жду этого!
 
PhaseLada:
Это ужасно, что я не могу получить эту маленькую информацию с самого утра, я жду этого!

Правда? Зайдите на страницу сигнала и посмотрите ссылку.


 
Привет, приятель, я просто следую сигналу, он автоматически торгует и также закрывает сделку для меня?
 
dontan108:
Привет, приятель, я просто следую сигналу, он автоматически торгует и также закрывает сделку для меня?
Да.
 

У меня есть немного раздражающая техническая проблема, и я хотел бы узнать, сталкивался ли кто-нибудь с этой технической трудностью раньше, и есть ли решение.

После того, как я подписываюсь на новый сигнал, и сигнал становится "активным" (по крайней мере, в моей зоне участника здесь), следующим шагом должна быть синхронизация, верно? Теперь, когда я перехожу в терминал MT4 (где мне нужно сделать синхронизацию, опции, затем сигналы), эта страница просто "пустая". Я просто не могу завершить синхронизацию.

Есть уведомление "не подключен выбор из базы данных сигналов" ... но в моем кабинете пользователя он отображается активным.

Я уже связался со службой поддержки, но они, похоже, не знают ответа. Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой?

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