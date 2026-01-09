Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 72
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Здравствуйте,
У меня есть подписка на сигналы от Johnpaul77, на прошлой неделе на демо-счете, на этой неделе на реальном.
В пятницу что-то происходит, может у кого-то было такое же - или есть идеи.
Сигнал был: 3 ордера длинные со стоплоссом и T/P.
в момент времени 16:29:39 цена достигает стоплосса (по истории страницы mql5, на моем брокерском счете время исполнения отличается).
история моего реального счета:
временная метка 16:25 ; SL 3 действия ---- в порядке. но разное время исполнения.
но затем: в ~16:29:20; открываю новую позицию на покупку с ценой 1.247,978
и в ~16:29:40; стоп-лосс ордерзаполнен с ценой 1246.918
спасибо
"2014.05.31 07:10:53.059 '2088402594': Signal - not subscribe to signal 'RabbitSignal', symbol(s) EURAUD,EURUSD,XAUUSD not found"
Это и подобное этому находятся в моей вкладке журнала.
Спасибо
Кажется, я понял, в чем проблема. В колонке инструментов написано, например, EURUSDpri, а на терминале просто EURUSD без "pri", так что это может быть только разница в названии, но что можно сделать, чтобы иметь одинаковое название для обоих? Мне интересно, есть ли у кого-нибудь такая же проблема, потому что я сомневаюсь, что это слишком редко, чтобы не была создана тема об этом.
"Исчезновение" опций сортировки для сигналов MQL
Кто-нибудь заметил, что с прошлой недели какие-то инновационные технические специалисты убрали опции сортировки по росту, подписчикам для сигналов MQL?
Эти сортировки очень важны для нас, трейдеров, так как помогают сразу увидеть, какой сигнал набрал больше всего подписчиков (вероятно, более стабильный, любимый сигнал), какой сигнал имеет наибольший рост (надеюсь, более низкий dd), который может оказаться нашим следующим святым Граалем (или святой бог! мой аккаунт капут!).
Пожалуйста, сильные мира сего, может ли кто-нибудь сказать MQL не удалять то, что не должно быть удалено и вводить то, что должно быть там в первую очередь?
PS: Для тех, кто все еще на MT4 и не может или не хочет переходить на mt5, вот предупреждение: мне только что удалось запугать техническую команду MQL, подав тикет на исправление автоматического отображения символов для символов mt5. Вы когда-нибудь задумывались, почему это уже было исправлено для mt4, начиная с v600+? Да, вы стали персоной нон грата. Но эй, я заставил mql исправить эту досадную проблему с отображением символов! Поэтому, пожалуйста, верните наши любимые опции сортировки, и если будет время, пожалуйста, включите сортировку по DD%, периоду, а также. По крайней мере, мы могли бы также рассматривать сигналы с самым низким DD% или самые длинные торговые/предоставляющие сигналы (может указывать на более стабильный сигнал).
Здравствуйте,
У меня есть подписка на сигналы от Johnpaul77, на прошлой неделе на демо-счете, на этой неделе на реальном.
В пятницу что-то происходит, может у кого-то было такое же - или есть идеи.
Сигнал был: 3 ордера длинные со стоплоссом и T/P.
в момент времени 16:29:39 цена достигает стоплосса (по истории страницы mql5, на моем брокерском счете время исполнения отличается).
история моего реального счета:
временная метка 16:25 ; SL 3 действия ---- ок. но разное время исполнения.
но затем: в ~16:29:20; открываю новую позицию на покупку с ценой 1.247,978
и в ~16:29:40; стоп-лосс ордерзаполнен с ценой 1246.918
=====
Это просто. Когда вы копируете SL/TP, SL/TP может сработать на вашем mt4, а не на провайдерском из-за разных брокерских счетов. Когда sl/tp будет достигнут на вашем mt4, mt4 закроет сделку, потому что mt4 будет "подчиняться" этому sl/tp, если только ваш брокер не b-shop. Когда mql пытается синхронизировать сигналы между провайдером и вашим аккаунтом, он "обнаруживает", что (например) у провайдера 5 открытых сделок, а у вас 4 (потому что одна была закрыта из-за срабатывания sl/tp). Таким образом, MQL "услужливо" синхронизировал и воссоздал все обратно
Также проверьте журнал регистрации, убедитесь, что на вашем счете нет сообщений о стоп-ауте или margin call. Они бы автоматически убили ваши сделки. Когда mql повторно синхронизируется, он "помогает" создать их обратно!
спасибо
Здравствуйте, я подписался на сигнал, и он отлично справился со своей работой, скопировав все сделки. но вот в чем моя проблема.
Когда я открываю mt4, сигнал копирует текущие сделки, которые сигнал держит в данный момент, даже если сигнал открыл свою позицию, например, 2 недели назад.
Мой вопрос в том, есть ли у меня возможность выбрать, не копировать ли торговлю по текущей позиции, которую держит сигнал? Вместо этого я копирую только следующую позицию, открытую сигналом.
Заранее спасибо
adleee84
НЕТ, НЕТ, НЕТ
Есть только одна надежда, напишите мне в PM и я расскажу вам "трюк".
PS: если у провайдера положительный P/L, то сигналы не копируются, если только вы не принудительно синхронизируете их.
У меня вопрос по поводу приостановки сигнала: Я заметил, что есть кнопка для приостановки сигнала, но я не понимаю ее фактической функции. Если я приостановлю сигнал, смогу ли я подписаться на другой сигнал в то время, когда он приостановлен?
Hmpph.... очень интересно. На самом mt4 нет кнопки SUSPEND, но на сайте MQL "MY Subcription" она есть. Приостановить не означает отписаться. Дело в том, что когда во вкладке сигналы в mt4 вы установили "когда эквити меньше ($)", например 100$. Это означало, что MQL будет подчиняться вашему equity dd и закрывать ВСЕ открытые сделки, как только equity станет меньше или равен $100. Когда это произошло, ваш сигнал был ОТМЕНЕН.
Это также означало, что технически у вас все еще есть сигналы, но пока вы не сбросите equity dd, или ваш equity dd > $100, вы не будете получать новые сигналы/торговли, скопированные с аккаунта провайдера. Вы НЕ МОЖЕТЕ подписаться на другой сигнал, даже если ваш сигнал был приостановлен.
Причина, по которой MQL делает это: 1) Защита вашей рубашки, так как вы установили equity dd$ 2) Гарантия того, что если вы заплатили за подписку, она у вас останется до истечения срока действия.
"Исчезновение" опций сортировки для сигналов MQL
Кто-нибудь заметил, что с прошлой недели некоторые инновационные технические специалисты убрали опции сортировки по росту, подписчикам для сигналов MQL?
Эти сортировки важны для нас, трейдеров, так как они помогают увидеть с первого взгляда, какой сигнал набрал больше всего подписчиков (вероятно, более стабильный, любимый сигнал), какой сигнал имеет наибольший рост (надеюсь, более низкий dd), который может оказаться нашим следующим святым Граалем (или святой бог! мой аккаунт капут!).
Пожалуйста, сильные мира сего, может ли кто-нибудь сказать MQL не удалять то, что не должно быть удалено, и ввести то, что должно быть там изначально?
PS: Для тех, кто все еще на MT4 и не может или не хочет переходить на mt5, вот предупреждение: мне только что удалось запугать техническую команду MQL, подав тикет на исправление автоматического отображения символов для символов mt5. Вы когда-нибудь задумывались, почему это уже было исправлено для mt4, начиная с v600+? Да, вы стали персоной нон грата. Но эй, я заставил mql исправить эту досадную проблему с отображением символов! Поэтому, пожалуйста, верните наши любимые опции сортировки, и если будет время, пожалуйста, включите сортировку по DD%, периоду, а также. По крайней мере, мы могли бы также рассматривать сигналы с самым низким DD% или самые длинные торговые/предоставляющие сигналы (может указывать на более стабильный сигнал).
О чем вы говорите?
Привет всем.
На самом деле у меня проблема с синхронизацией с сигналом (Porsche V8), причину которой я не могу понять. Я сделал все шаги правильно; подключение к поставщику сигналов, я ввожу мой mql пользователь и пароль, я выбрал все параметры, и т.д... и символ сигнала появляется как нормальная подписка, но мой metatrader 4 не копирует ордера и в журнале появляется это сообщение постоянно каждые 5 минут.... "Signal-connecting to signal server"
Может ли кто-нибудь помочь мне с этой ситуацией? Это очень расстраивает, потому что я пытался множеством различных способов решить эту проблему, но на данный момент я не могу ее решить (закрыть metatrader 4 и открыть снова, подключенный через mql сайт, с различными счетами трейдеров и т.д.).
Спасибо
Привет всем.
На самом деле у меня проблема с синхронизацией с сигналом (Porsche V8), причину которой я не могу понять. Я сделал все шаги правильно; подключение к провайдеру сигналов, я ввожу свой mql пользователь и пароль, я выбрал все параметры, и т.д... и символ сигнала появляется как нормальная подписка, но мой metatrader 4 не копирует ордера и в журнале появляется это сообщение постоянно каждые 5 минут.... "Signal-connecting to signal server".
Кто-нибудь может помочь мне в этой ситуации? Это очень расстраивает, потому что я пробовал много разных способов решить эту проблему, но на данный момент я не могу ее решить (закрываю metatrader 4 и открываю снова, подключаюсь через сайт mql, с разными счетами трейдеров и т.д.).
Спасибо