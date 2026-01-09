Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 53
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Здравствуйте... Я здесь совсем недавно. Кто-нибудь может помочь мне, с чего начать в первую очередь и во вторую.....?
Здравствуйте, пожалуйста, кто-нибудь знает, можно ли предоставлять сигналы с AVAFX счета MT4? Потому что имя их сервера не отображается в форме регистрации сигналов.
Здесь вы можете спросить все и рассказать все о MQL5 Trading Signal - включая сигнал для MetaTrader 4.
Я призываю других пользователей, которые могут иметь опыт и ответы, отвечать и помогать другим пользователям сигналов.
Привет всем,
Я новичок в следовании сигналам/метатрейдер 5, и хотя я нашел ответы на большинство своих вопросов в Интернете, у меня все еще есть несколько моментов, которые я хотел бы задать :)
Мой вопрос заключается в следующем, когда я попытался следовать за поставщиком сигналов, я получил следующее сообщение:
http://i802.photobucket.com/albums/yy305/webbie146/question1_zps32ee1f34.jpg
Я не очень понимаю, что означает плавающая прибыль? Также там написано 7.39 USD. Означает ли это, что если я сейчас синхронизируюсь, то потеряю 7.39? Будут ли дальнейшие проблемы/убытки, если я синхронизирую сейчас?
И если я решу подождать в среднем, сколько времени потребуется, чтобы получить "отрицательную" плавающую прибыль?
И будет ли метатрейдер автоматически синхронизироваться, когда увидит, что плавающая прибыль отрицательна, или я должен проверять сам?
Спасибо большое!
Не могли бы вы объяснить, что означает флажок, который говорит что-то вроде "копировать уровни стоп-лосс и тейк-профит", когда вы собираетесь подписаться на сигнал, или опубликовать ссылку, которая объясняет это? Заранее спасибо.
Здесь вы можете спросить все и рассказать все о MQL5 Trading Signal - включая сигнал для MetaTrader 4.
Я призываю других пользователей, которые могут иметь опыт и ответы, отвечать и помогать другим пользователям сигналов.
Недавно я подписался на недавно созданный сигнал, и все прошло хорошо. Дело в том, что после подписки на этот сигнал я не могу подписаться на другой недавно созданный сигнал. Должен ли я подождать какое-то время, чтобы подписаться на второй сигнал? Могу ли я подписаться на столько сигналов, сколько захочу? Заранее спасибо.
Здравствуйте,
Я следил за бесплатным сигналом. Но знаю, что сигнал больше не бесплатный.
Проблема в том, что поставщик сигналов начал торговать большими объемами.
Я хотел бы отписаться, потому что эти объемы не соответствуют моему счету.
Но когда я нажимаю на кнопку отписаться, мне говорят, что я должен заплатить комиссию. Это нормально?
спасибо
Привет, очень извиняюсь за вопрос, так как уверен, что его уже задавали... есть ли кодовая база для MLq5, позволяющая издавать звук, когда ценовое действие достигает любых скользящих средних. Я торгую на работе и не могу следить за экраном каждую секунду, за любую помощь буду очень признателен.
Заранее благодарю...
Як