Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 99
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я подписался на <Deleted>, но я не могу увидеть <Deleted> на mql5
я заплатил 30 usd на metatrader, но только я не могу увидеть на mql5, пожалуйста, помогите мне.
Как подписаться на сигналы MT4/MT5
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
Здравствуйте. Я по ошибке подписался на сигнал на демо-счете. Я хотел подписаться на реальном счете. Я еще не купил VPS, и я также еще не перенес сигнал. Я прочитал где-то на форуме, что я могу перенести подписку на реальный счет, но это может происходить только раз в неделю. Поэтому мой вопрос заключается в том, должен ли я закончить настройку сигнала на демо-счете, прежде чем переносить его на реальный счет? Также, что произойдет, если я просто откажусь от подписки на демо-счете? Получу ли я свои 30 долларов обратно на свой счет MQL5 или после подписки они пропадут?
Кроме того, поставщик сигналов посоветовал использовать его брокера для получения точных результатов и лучшего копирования. Так можно ли перенести подписку на совершенно другого брокера на реальном счете? Пожалуйста, помогите. Служба поддержки еще не ответила.
Здравствуйте. Я по ошибке подписался на сигнал на демо-счете. Я хотел подписаться на реальном счете. Я еще не купил VPS, и я также еще не перенес сигнал. Я прочитал где-то на форуме, что я могу перенести подписку на реальный счет, но это может происходить только раз в неделю. Поэтому мой вопрос заключается в том, должен ли я закончить настройку сигнала на демо-счете, прежде чем переносить его на реальный счет? Также, что произойдет, если я просто откажусь от подписки на демо-счете? Получу ли я свои 30 долларов обратно на свой счет MQL5 или после подписки они пропадут?
Кроме того, поставщик сигналов посоветовал использовать его брокера для получения точных результатов и лучшего копирования. Так можно ли перевести подписку к совершенно другому брокеру на реальном счете? Пожалуйста, помогите. Служба поддержки еще не ответила.
Если вы оформили подписку в течение последних 24 часов и отписались от нее, вы получите полное возмещение.
Вы можете перенести подписку на сигналы с демо-счета на реальный счет, но только раз в неделю здесь (вам не нужно заканчивать настройку, вы все равно настроите целевой счет):https://www.mql5.com/en/signals/subscriptions.
Здравствуйте,
Копируя сигнал, я довольно часто пропускаю сделки, которые были совершены поставщиком сигнала. Проверяю логи, причина вроде бы "Нет свободных денег".
Вопрос в том, как именно это происходит, если служба сигналов рассчитывает соотношение объемов поставщика сигналов и подписчика на основе их соответствующих счетов, используемой валюты, кредитного плеча и % депозита, используемого подписчиком? Я заметил, что это происходит, когда у поставщика сигналов открыто большее количество сделок, например, 20 сделок, а у меня на счету открыто всего 7 или 8 сделок.
Может ли это быть связано с маржой, используемой разными брокерами? Мой брокер допускает 100% маржу, поэтому при капитале в $1000 я могу иметь открытые сделки на $2000.
Если это так, есть ли способ предотвратить эту проблему?
Спасибо за помощь.
Здравствуйте,
Копируя сигнал, я довольно часто пропускаю сделки, которые были совершены поставщиком сигнала. Проверяю логи, причина вроде бы "Нет свободных денег".
Вопрос в том, как именно это происходит, если служба сигналов рассчитывает соотношение объемов поставщика сигналов и подписчика на основе их соответствующих счетов, используемой валюты, кредитного плеча и % депозита, используемого подписчиком? Я заметил, что это происходит, когда у поставщика сигналов открыто большее количество сделок, например, 20 сделок, а у меня на счету открыто всего 7 или 8 сделок.
Может ли это быть связано с маржой, используемой разными брокерами? Мой брокер допускает 100% маржу, поэтому при капитале в $1000 я могу иметь открытые сделки на $2000.
Если это так, есть ли способ предотвратить эту проблему?
Спасибо за помощь.
Да, конечно, это так, вам нужно большее кредитное плечо или больше денег на вашем счете.
Спасибо. А могу ли я перенести подписку на другого брокера?
платная подписка может быть перемещена от одного брокера МТ4 к другому брокеру МТ4 (или от одного брокера МТ5 к другому брокеру МТ5) только один раз в неделю:
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Как перенести сигнал на тот же счет, но на другой VPS
Eleni Anna Branou, 2021.01.29 13:27
Вы можете перенести подписку на сигналы, но только раз в неделю здесь:https://www.mql5.com/en/signals/subscriptions
а подписку на MQL5 VPS сюда:https://www.mql5.com/en/vps/subscriptions.
Я только что установил mql4, но он не работает, в чем может быть проблема?