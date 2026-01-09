Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 99

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mhappy10:
я подписался на <Deleted>, но я не могу увидеть <Deleted> на mql5
я заплатил 30 usd на metatrader, но только я не могу увидеть на mql5, пожалуйста, помогите мне.

Как подписаться на сигналы MT4/MT5

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

How to Subscribe to a MT4 Signal (new instructions, after 1065 version upgrade)
How to Subscribe to a MT4 Signal (new instructions, after 1065 version upgrade)
  • 2017.04.10
  • www.mql5.com
Below are step by step instructions, of how to subscribe to a MΤ4 signal: 1. Register a MQL5 account: https://www.mql5.com/en/auth_register 2...
 

Здравствуйте. Я по ошибке подписался на сигнал на демо-счете. Я хотел подписаться на реальном счете. Я еще не купил VPS, и я также еще не перенес сигнал. Я прочитал где-то на форуме, что я могу перенести подписку на реальный счет, но это может происходить только раз в неделю. Поэтому мой вопрос заключается в том, должен ли я закончить настройку сигнала на демо-счете, прежде чем переносить его на реальный счет? Также, что произойдет, если я просто откажусь от подписки на демо-счете? Получу ли я свои 30 долларов обратно на свой счет MQL5 или после подписки они пропадут?


Кроме того, поставщик сигналов посоветовал использовать его брокера для получения точных результатов и лучшего копирования. Так можно ли перенести подписку на совершенно другого брокера на реальном счете? Пожалуйста, помогите. Служба поддержки еще не ответила.

 
Faith Namai:

Здравствуйте. Я по ошибке подписался на сигнал на демо-счете. Я хотел подписаться на реальном счете. Я еще не купил VPS, и я также еще не перенес сигнал. Я прочитал где-то на форуме, что я могу перенести подписку на реальный счет, но это может происходить только раз в неделю. Поэтому мой вопрос заключается в том, должен ли я закончить настройку сигнала на демо-счете, прежде чем переносить его на реальный счет? Также, что произойдет, если я просто откажусь от подписки на демо-счете? Получу ли я свои 30 долларов обратно на свой счет MQL5 или после подписки они пропадут?


Кроме того, поставщик сигналов посоветовал использовать его брокера для получения точных результатов и лучшего копирования. Так можно ли перевести подписку к совершенно другому брокеру на реальном счете? Пожалуйста, помогите. Служба поддержки еще не ответила.

Если вы оформили подписку в течение последних 24 часов и отписались от нее, вы получите полное возмещение.

Вы можете перенести подписку на сигналы с демо-счета на реальный счет, но только раз в неделю здесь (вам не нужно заканчивать настройку, вы все равно настроите целевой счет):https://www.mql5.com/en/signals/subscriptions.


 

Здравствуйте,

Копируя сигнал, я довольно часто пропускаю сделки, которые были совершены поставщиком сигнала. Проверяю логи, причина вроде бы "Нет свободных денег".

Вопрос в том, как именно это происходит, если служба сигналов рассчитывает соотношение объемов поставщика сигналов и подписчика на основе их соответствующих счетов, используемой валюты, кредитного плеча и % депозита, используемого подписчиком? Я заметил, что это происходит, когда у поставщика сигналов открыто большее количество сделок, например, 20 сделок, а у меня на счету открыто всего 7 или 8 сделок.

Может ли это быть связано с маржой, используемой разными брокерами? Мой брокер допускает 100% маржу, поэтому при капитале в $1000 я могу иметь открытые сделки на $2000.

Если это так, есть ли способ предотвратить эту проблему?

Спасибо за помощь.

 
SandorKB1964:

Здравствуйте,

Копируя сигнал, я довольно часто пропускаю сделки, которые были совершены поставщиком сигнала. Проверяю логи, причина вроде бы "Нет свободных денег".

Вопрос в том, как именно это происходит, если служба сигналов рассчитывает соотношение объемов поставщика сигналов и подписчика на основе их соответствующих счетов, используемой валюты, кредитного плеча и % депозита, используемого подписчиком? Я заметил, что это происходит, когда у поставщика сигналов открыто большее количество сделок, например, 20 сделок, а у меня на счету открыто всего 7 или 8 сделок.

Может ли это быть связано с маржой, используемой разными брокерами? Мой брокер допускает 100% маржу, поэтому при капитале в $1000 я могу иметь открытые сделки на $2000.

Если это так, есть ли способ предотвратить эту проблему?

Спасибо за помощь.

Да, конечно, это так, вам нужно большее кредитное плечо или больше денег на вашем счете.

 
Сообщение появилось, когда вы хотели получить доступ к торговым сигналам

Я хочу торговать, копируя и вставляя сделки

Подождите, пока проблема не будет решена
 
Спасибо. А могу ли я перевести свою подписку на другого брокера?
 
Пожалуйста, помогите мне
Файлы:
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Faith Namai:
Спасибо. А могу ли я перенести подписку на другого брокера?

платная подписка может быть перемещена от одного брокера МТ4 к другому брокеру МТ4 (или от одного брокера МТ5 к другому брокеру МТ5) только один раз в неделю:

 

Я только что установил mql4, но он не работает, в чем может быть проблема?

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