Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 93
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Мой поставщик сигналов показывает прибыль, в то время как я получаю убыток, может ли кто-нибудь объяснить, почему это происходит?
Вероятно, вы используете плохую настройку брокера/сервера для копирования этого сигнала и страдаете от большого проскальзывания.
Обратитесь к поставщику сигнала за советом.
Вероятно, вы используете плохую настройку брокера/сервера для копирования этого сигнала и страдаете от большого проскальзывания.
Обратитесь к поставщику сигнала за советом.
Спасибо за совет!
я ищу администрацию сервиса "сигналы".... чтобы я мог прекратить работу с сигналами по стандартной процедуре, направив соответствующее уведомление администрации сервиса "сигналы".
Вы можете прекратить подписку на сигнал, отписавшись от него через терминал MT4/5.
Щелкните правой кнопкой мыши на сигнале в окне Навигатора >> Отписаться.
Вы также можете отменить подписку здесь:https://www.mql5.com/en/signals/subscriptions
здравствуйте. при подписке на копирование сигнала я получаю эту ошибку.
в чем может быть причина? и как ее решить?
2020.07.23 00:51:19.701 Сигнал '3700951': копирование сигнала для 'EURNZD' запрещено.
спасибо
здравствуйте. при подписке на копирование сигнала я получаю эту ошибку.
в чем может быть причина? и как ее решить?
2020.07.23 00:51:19.701 Сигнал '3700951': копирование сигнала для 'EURNZD' запрещено.
спасибо
Ваши другие сообщения были удалены.
Не делайте несколько сообщений на одну и ту же тему.
здравствуйте. я получил эту ошибку, когда подписался на копирование сигнала.
что может быть причиной? и как я могу ее решить?
2020.07.23 00:51:19.701 Сигнал '3700951': копирование сигнала для 'EURNZD' запрещено.
спасибо
Убедитесь, что вы приняли все симболы в Market Watch (правая кнопка мыши на Market Watch - Symbols - Show all).
Кроме того, он может быть профитирован брокером, поэтому вы можете проверить спецификацию этого символа (щелкните правой кнопкой мыши на EURNZD в Market Watch - Specification).
Я являюсь поставщиком сигналов, использующим IG-US.com с 15 подписчиками от других брокеров.
[ссылка удалена].
Мой сигнал правильно указывает FIFO и отсутствие хеджирования, так как это американский брокер, однако он неправильно указывает кредитное плечо 200x, в то время как мое фактическое кредитное плечо 50x (IG-US соблюдает законы США по кредитному плечу, в то время как их неамериканские счета 200x).
1. Это мешает большому количеству подписчиков с ForEx.com (всем) подписаться на мой сигнал, и IG исследовал эту проблему и определил, что это что-то, что Metaquotes назначает для своих американских счетов, а не то, что они контролируют.
2. Это заставляет всех трейдеров копировать с максимальным размером 25% от нормального, ДО того, как будет применена их собственная настройка масштаба из окна настроек (потому что MT4 считает, что мое кредитное плечо 200x, а не 50x, как это есть на самом деле).
Есть ли какой-либо возможный способ заставить техподдержку MetaQuotes хотя бы увидеть эту проблему? Если они смогут исправить листинг моего сигнального плеча, чтобы оно правильно показывало 50x, а не 200x, это позволит многим другим американским трейдерам подписаться, в дополнение к исправлению проблемы 75% уменьшения лота, что сделает сигнал намного более полезным, так что время, потраченное на исправление этой проблемы, приведет непосредственно к дополнительному доходу MetaQuotes через подписку на сигналы.
Спасибо,
Деррик Пендлтон
Большинство проблем, с которыми сталкиваются ваши подписчики, являются лишь предупреждением, они могут продолжать свою подписку.
Что касается неправильного кредитного плеча, то сигнальная система MQL5.com определяет кредитное плечо на уровне счета (а не брокера).
Здравствуйте, у меня есть центовый счет, могу ли я использовать его для подписки на поставщика сигналов для стандартного счета?
Да.