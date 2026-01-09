Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 27
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1. Смешно. Вы в ответ цитируете мне то, что мы оба не обсуждали ;D
2. Если ваш MT имеет соединение (с тем отстойным wifi, о котором вы мне говорили :)), и вы все правильно заполнили на странице подписки mql5.cim и в вашем MT, то у вас должно быть сигнальное соединение.
Пожалуйста, сделайте это, откройте MT, нажмите меню Инструменты > выберите Опции > и выберите вкладку сигнал, и скажите мне из двух картинок ниже, какая из них отображается в вашем MT,
1) Я полагаю, что мы занимаемся этой проблемой уже некоторое время.
2) Вот сообщение об ошибке сигнала, которое я получаю >>>
3) Есть ли что-то в других кранах, найденных в опциях, что может быть настроено неправильно, не позволяя работать только сигналам?
1) Я полагаю, что мы занимались этой проблемой в течение некоторого времени.
2) Вот сигнальное сообщение об ошибке, которое я получаю >>>
3) Есть ли что-то в других кранах, найденных в опциях, что может быть настроено неправильно, не позволяя работать только сигналам?
1) К сожалению, да :(
2) 3). Не могли бы вы попробовать подписаться на сигнал прямо из MetaTrader, пожалуйста, прочитайте эту статью"Как подписаться на торговый сигнал" .
Спасибо, Фи. Не слишком удобно открывать другой счет у брокера провайдера. На самом деле у меня есть еще один счет в Gain Capital, на сервере которого все символы имеют суффикс "pro". Я просмотрел все ответы в этой теме, но пока не нашел решения. Есть ли какие-либо обновления от MQ по этой проблеме суффикса в последнее время?
Обновление для проблемы суффикса ? Обновлений по этой проблеме нет, потому что пока она затронула только нескольких абонентов, и чтобы выяснить причину проблемы, MQ не может воспроизвести проблему :(
Здравствуйте,
Несколько вопросов, если можно:
1. Этот сайт должен иметь централизованную помощь, где должны быть объяснены основные вещи, вчера я искал 2 часа, чтобы узнать, какова стоимость 1 кредита (теперь я знаю, что 1 кредит = 1 USD)... это больше похоже на замечание нового пользователя, а не на вопрос, ваш сайт очень недружелюбен к пользователю с этой точки зрения.
2 Учитывая вышесказанное и тот факт, что у меня нет времени искать несколько часов то, что должно быть объяснено хорошо и очевидно для любого нового пользователя, я понял (поправьте меня, если я ошибаюсь), что вы не позволяете стратегиям с маржой более 1% быть коммерциализированными (установленными как сигналы или, правильнее сказать, имеющими подписчиков). У меня есть реальный счет с маржой 0.5% (1:200) это относится и к реальным счетам и значит мой счет не подходит? Разве это не глупость?
3. Есть ли у поставщика сигналов возможность не показывать сделки? Я имею в виду не статистику, а историю сделок по мере ее развития, я не настроен делать свою стратегию полностью открытой, чтобы любой желающий мог ее изучить. Когда вы разрабатывали эту штуку, которая может быть очень полезной для человека с недостаточным капиталом, вы не думали, что есть вероятность того, что поставщики сигналов не захотят открываться подобным образом? Я имею в виду, что я могу торговать фьючерсами с помощью этого и, возможно, заработать миллионы, но на данный момент мне не хватает около 50 тысяч для начала, и я ищу альтернативы, но кроме ПАММ-счетов, предлагаемых Alpari, вы все сигнальные сайты относятся к этому как к стадному делу, где каждый может выиграть, в то время как реальность такова, что в этом бизнесе очень мало победителей, и никто из них не стал бы просто публиковать свой способ зарабатывать деньги в газете, чтобы стать объектом изучения и копирования для всех заинтересованных, если только он действительно азартен и не уверен в том, что он делает, черт возьми, я бы опубликовал здесь несколько демо-систем, также как и вы, но ни в коем случае не мой реальный торговый счет, если только кто-то не заплатит мне за это очень хорошо и не сделает это стоящим.
У меня было еще несколько предложений, но поскольку я не думаю, что мои вопросы и замечания будут иметь какой-либо резонанс, я просто сдаюсь. Вы, люди, которые это создали, должны просто подумать о том, что я сказал выше, в мире есть трейдеры, которым могут понадобиться инвесторы, и это сообщество MQL5 может быть очень интересным, но просто сделайте его немного серьезнее, например, только реальные счета, несколько больше опций относительно объема и так далее и тому подобное.есть почти все, кроме идиотов, которые считают пипсы как производительность, а не % прибыли, что смешно и не стоит для профессиональных трейдеров. Я считаю деньги, а не пипсы, а пипсы не равны деньгам, если вы знаете, что такое управление капиталом.
...просто игнорируйте меня, я ухожу отсюда, я вернусь через год, чтобы посмотреть, решили ли вы, люди на MQL5, что это должно быть опцией для серьезных инвесторов и управляющих, или вы просто позволили этому быть шуткой для любителей.
1. Обновленная централизованная помощь будет хорошей идеей.Вы можете сделать предложения в службу поддержки, просто зайдите в свой профиль и найдите Service Desk с левой стороны.
2. Пожалуйста, читайте правила сигналов, которые всегда обновляются, а не комментарии, найденные на форуме, потому что они могут быть устаревшими. Сигналы с кредитным плечом до 1:500 могут быть подписаны.
3. Закрытые позиции всегда будут отображаться как в бесплатном, так и в платном сигнале. Для платного сигнала ничего не будет отображаться для текущей торговой позиции, но не для бесплатного сигнала. Однако вы можете обратиться в службу поддержки с просьбой внести некоторые изменения в соответствии с вашими потребностями.
У меня есть несколько подписчиков моей системы https://www.mql5.com/en/signals/2047 и https://www.mql5.com/en/signals/2728. Но в платежах ничего нет. Можете ли вы объяснить мне это?
Спасибо...
да благословит вас Бог, для добра....
У меня есть несколько подписчиков моей системы https://www.mql5.com/en/signals/2047 и https://www.mql5.com/en/signals/2728. Но в платежах ничего нет. Можете ли вы объяснить мне это?
Спасибо...
да благословит вас Бог, для добра....
Можете ли вы добавить свой адрес электронной почты PayPay в свой аккаунт Mql5.com, ответ - нет.
Можете ли вы добавить ваш электронный адрес mql5.com к вашему счету PayPal, ответ - да, потому что у меня три электронных адреса в PayPal.
Как насчет использования WebMoney, это дешевле, чем PayPal.
Привет, спасибо за ответ, я связался со службой поддержки, да, я могу изменить email mql5. так что это не проблема в любом случае.
Я не имею/использую webmoney, потому что в моей стране трудно получить чейнджер :)
Хорошо, мне нужна помощь.
Я подписался на сигнал, используя MT4 build 451.
В качестве брокера я использую OANDA.
Я подписан на сигнал, но каждый раз, когда сигнал отправляется, я получаю два ордера. Первый ордер имеет SL и TP, но затем сразу же заменяется вторым ордером, который не имеет SL и TP.
Эти сделки происходят, пока я сплю ночью, но утром, когда я просыпаюсь, передо мной появляется экран Synchronize, а сделка, которая должна была достичь SL или TP, все еще продолжается.
Есть ли способ заставить сигнал проходить с установленными SL и TP, и есть ли способ избавиться от этих экранов Synchronize?
У меня установлен флажок "Копировать стоп-лоссы и тейк-профиты" в опциях/сигналах.
Спасибо,
Хорошо, мне нужна помощь.
Я подписался на сигнал, используя MT4 build 451.
В качестве брокера я использую OANDA.
Я подписан на сигнал, но каждый раз, когда сигнал отправляется, я получаю два ордера. Первый ордер имеет SL и TP, но затем сразу же заменяется вторым ордером, который не имеет SL и TP.
Эти сделки происходят, пока я сплю ночью, но утром, когда я просыпаюсь, передо мной появляется экран Synchronize, а сделка, которая должна была достичь SL или TP, все еще продолжается.
Есть ли способ заставить сигнал проходить с установленными SL и TP, и есть ли способ избавиться от этих экранов Synchronize?
У меня установлен флажок "Копировать стоп-лоссы и тейк-профиты" в опциях/сигналах.
Спасибо,
Привет, спасибо за ответ, я связался со службой поддержки, да, я могу изменить mql5 email. так что это не проблема в любом случае.
Я не имею/использую webmoney, потому что в моей стране трудно получить чейнджер :)
Трудно получить чейнджер в вашей стране? Правда?
Я использую Google translate и просто набрал в Google "buy and sell webmoney" на вашем языке (что такое buy and sell на вашем языке), и я нашел много чейнджеров ;)