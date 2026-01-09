Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 23
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Привет, Фи,
Я получила кошелек WMZ и нажала на кнопку "Вывести". После этого я полностью теряюсь. Вот методы, которые я могу выбрать
Наличные карты: НЕ действительны для моей страны
Western Union: Комиссия слишком дорогая, весь сайт, когда я нажимаю на детали, на русском языке, который я до сих пор не могу понять.
Банковский перевод: Потерян перевод того, как вообще указать банковский перевод (Гррр...)
Другие способы оплаты: Не доступны для моей страны, у всех перечисленных есть русские сайты
Отделение банка: Недоступно для моей страны
(Независимо от остальных способов): Было бы проще, если бы я говорил по-русски.
Пожалуйста, сообщите мне, какой метод вы использовали, возможно, он доступен в моей стране.
PS: Что касается службы поддержки, я открыл запрос о % депозита (до того, как нашел вас) и до сих пор прошло ТРИ недели и никаких ответов, а согласно описанию, это больше для сообщения об ошибках.
PPS: У меня такое чувство, что проще просто не выводить деньги. Похоже, что система для депозита и вывода средств не упрощена, за исключением PayPal, который будет удерживать небольшую комиссию. Возможно, стоит попробовать этот сервис, так как PayPal всегда быстро платил мне за любые торговые возвраты через агентов CashBack.
1. Во-первых, я думаю, вам нужно найти местного агента в вашей стране для покупки и продажи WebMoney, этот агент конвертирует ваши WebMoney и переведет деньги на ваш банковский счет. Если у вас есть местный агент WebMoney, он также поможет вам в этом деле.Просто наберите в Google "Buy and Sell WebMoney".
2. НЕ выводить деньги? Я думаю, что это потому, что вы подписались на сигнал раньше, поэтому автоматически они заблокировали ваши деньги. Теперь, когда вы сняли подписку, они должны снять блокировку вручную. Обычно все, что связано с финансами, требует одобрения других людей (из бухгалтерии) :(.
Если мы хотим использовать сигнал, должна ли наша платформа Mt4 быть запущена или она работает на сервере брокера? Я имею в виду, когда я подписываюсь на сигнал, должна ли моя платформа Mt4 быть включена, чтобы получить сигнал?
1. Во-первых, я думаю, вам нужно найти местного агента в вашей стране для покупки и продажи WebMoney, этот агент конвертирует ваши WebMoney и переведет деньги на ваш банковский "InstantSavings">счет. Если у вас есть местный агент WebMoney, он также поможет вам в этом деле.Просто наберите в Google "Покупка и продажа WebMoney".
2. НЕ выводить деньги? Я думаю, что это потому, что вы подписались на сигнал раньше, поэтому автоматически они заблокировали ваши деньги. Теперь, когда вы сняли подписку, они должны снять блокировку вручную. Обычно все, что связано с финансами, требует одобрения других людей (из бухгалтерии) :(.
Привет Фи, Алекс вернул эту сумму на мой счет (USD100), но заморозил USD33 за новую подписку, которая торгует только EURUSD и GBPUSD. Таким образом, у меня остался баланс в USD67. Я поискал в гугле местные Webmoney, как вы мне посоветовали, но ни один из них не принимает MQL5 кредиты в обмен. Я не использовал WebMoney для пополнения счета, я использовал свою кредитную карту через Gate2shop. Теперь мне нужно перевести остаток на счету (67 долларов США) обратно на свой банковский счет, но я понял, что не могу этого сделать. Когда я попробовал использовать webmoney и нажал на "историю", там не было "истории" платежей, таким образом, я все еще не могу снять деньги (даже если я говорю по-русски).
Если вы использовали этот метод, какой тип валюты вы указываете? Один из сайтов, на который я зашел, работает в моей стране, но спецификация была следующей
1) Webmoney
2) PayPal
3) Bit Coin
и т.д.
Пожалуйста, дайте мне знать (когда я имел в виду тип валюты, я не имел в виду, например, USD или EUR, я имел в виду фактический тип, например, webmoney, bit coin, MQL5 credits и т.д., как я перечислил выше). Пожалуйста, дайте мне знать, чтобы я мог последовать вашему примеру и, возможно, найти своего собственного торговца webmoney, чтобы помочь с этим.
Привет Фи, Алекс вернул эту сумму на мой счет (USD100), но заморозил USD33 за новую подписку, которая торгует только EURUSD и GBPUSD. Таким образом, у меня остался баланс в USD67. Я поискал в гугле местные WebMoney, как вы мне посоветовали, но ни один из них не принимает MQL5 кредиты в обмен. Я не использовал WebMoney для пополнения счета, я использовал свою кредитную карту через Gate2shop. Теперь мне нужно перевести остаток на счету (67 долларов США) обратно на свой банковский счет, но я понял, что не могу этого сделать. Когда я попытался использовать webmoney и нажал на "историю", там не было "истории" платежей, таким образом, я все еще не могу снять деньги (даже если я говорю по-русски).
Если вы использовали этот метод, какой тип валюты вы указываете? Один из сайтов, на который я зашел, работает в моей стране, но спецификация была следующей
1) Webmoney
2) PayPal
3) Bit Coin
и т.д.
Пожалуйста, дайте мне знать (когда я имел в виду тип валюты, я не имел в виду, например, USD или EUR, я имел в виду фактический тип, например, webmoney, bit coin, MQL5 credits и т.д., как я перечислил выше). Пожалуйста, дайте мне знать, чтобы я мог последовать вашему примеру и, возможно, найти своего собственного торговца webmoney, чтобы помочь с этим.
Вот что я сделал, когда выводил деньги на WebMoney несколько лет назад.
1. Создайте WMID и WMZ в WebMoney.
2. Наберите в Гугле "покупка и продажа WebMoney" на моем родном языке и просмотрите несколько агентов WebMoney, которых я нашел. В основном я смотрел, какую комиссию они берут, как вывести деньги с WebMoney, курс конвертации WMZ из долларов США в валюту моей страны, и нужно ли регистрироваться. Некоторые агенты требуют регистрации, а некоторые нет, некоторые требуют регистрации с копией удостоверения личности, а некоторые нет.
3. Зарегистрировал себя у выбранного мной агента WebMoney.
4. Вывел деньги со счета Mql5 на свой WebMoney WMZ.
5. Перевел деньги с моего счета WebMoney на счет WebMoney моего агента WebMoney (понял?).
6. И мой агент WebMoney перевел мои деньги на мой банковский счет. В целом комиссия меньше, чем у PayPal.
Надеюсь, это поможет.
Вот что я сделал, когда выводил свои деньги на WebMoney несколько лет назад.
1. Создайте WMID и WMZ в WebMoney.
Я: Понял.
2. Набрал в Google "покупка и продажа WebMoney" на родном языке и просмотрел несколько найденных мною агентов WebMoney. В основном я смотрел, какую комиссию они берут, как вывести деньги с WebMoney, курс конвертации из WMZ US$ в валюту моей страны, и нужно ли регистрироваться. Некоторые агенты требуют регистрации, а некоторые нет, некоторые требуют регистрации с копией удостоверения личности, а некоторые нет.
3. Зарегистрировал себя на выбранного мной агента WebMoney.
Я: С этим все в порядке, но как указать MQL5 кредиты для вывода?
4. Вывод средств со счета Mql5 на мой WebMoney WMZ.
МЭ: См. вопросы выше.
5. Перевести деньги с моего счета WebMoney на счет WebMoney моего агента WebMoney (понял?).
6. И мой агент WebMoney перевел мои деньги на мой банковский счет. В целом комиссия меньше, чем у PayPal.
Надеюсь, это поможет.
ME: У вебагента есть действующий паспорт, поэтому он предоставляет услугу "обмена" webmoney на депозит на ваш банковский счет или через PayPal, или другими способами (зависит от агента).
Да, понял, но на шаге 4, как выбрать MQL5 счет для вывода, это та часть, на которой я застрял.
Когда вы объяснили про webagent, я понял, что вам нужен зарегистрированный агент в webmoney, чтобы помочь перевести вам WMZ кошелек, у вас нет паспорта, а у агентов, доступных в вашей стране, есть паспорт? (Вы просто регистрируетесь в WebMoney)
После того, как $ окажутся на вашем WMZ кошельке, вы можете нажать "История" и приступить к выводу средств.
У меня при нажатии на "История" нет $, поэтому мне нужно перейти к шагу 4, только я не знаю, как указать тип валюты (например, PayPal, Bit Coin, WebMoney), как вам удалось указать MQL5 кредиты, вот в чем мой вопрос. У агента webmoney нет таких спецификаций. Может быть, вы сможете мне помочь, и я примерно пройду те же шаги, а затем найду своего агента, который принимает MQL5 кредиты?
Да, я понял, но на шаге 4, как выбрать MQL5 счет для вывода, я застрял именно на этой части.
Когда вы объяснили про webagent, я понял, что вам нужен зарегистрированный агент в webmoney, чтобы помочь перевести вам WMZ кошелек, у вас нет паспорта, в то время как у агентов, доступных в вашей стране, есть паспорт? (Вы просто регистрируетесь в WebMoney)
Как только $ окажутся на вашем WMZ кошельке, вы можете нажать кнопку "История" и приступить к выводу средств.
У меня при нажатии на "История" нет $, поэтому мне нужно перейти к шагу 4, только я не знаю, как указать тип валюты (например, PayPal, Bit Coin, WebMoney), как вам удалось указать MQL5 кредиты, вот в чем мой вопрос. У агента webmoney нет таких спецификаций. Может быть, вы сможете мне помочь, и я примерно пройду те же шаги, а затем найду своего агента, который принимает MQL5 кредиты?
Вам не нужно указывать кредиты mql5 у агента WebMoney.
Все, что нужно сделать, это.
1. С сайта MQL5.com выведите средства на WebMoney.
2. С сайта WebMoney перевести на счет агента WebMoney.
3. Связаться с агентом WebMoney для отправки денег на наш банковский счет.
Какой у вас агент WebMoney - (напишите мне в PM, если вам неудобно открыто называть его здесь)?
Я повторно подписался, используя номер счета MBT, и все еще ничего.
Похоже, что у меня нет проблем с подпиской на The Scalper с MBTrading Pay-For-Limit-Demo. Да, я получаю некоторые предупреждения, что нормально, потому что я использую другого брокера, чем The Scalper, но, тем не менее, я успешно подписался.
Ваш MT4 имеет билд 451, да? Нет?
Всегда ли надежен поставщик сигналов?