Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 73
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есть ли способ ограничить максимальное количество открытых ордеров на mt4 сигналом до 5, даже если сигнал посылает больше 5? какой-нибудь скрипт или ea просто уменьшит максимальное количество ордеров до 5, чтобы они оставались открытыми, а при попытке открыть больше 5 мгновенно закрывает любой ордер? возможно ли это?
MQL снова каким-то образом запутался. Ни один из моих подписанных сигналов не подключен. Когда я проверяю здесь, все они все еще активны. Мой журнал регистрации показывает, что авторизация не прошла, и не удалось получить список подписок. Я вошел в систему правильно, я вводил очень медленно и даже сделал копию и вставку из word doc, где я хранил свой пароль (можно подумать, что люди хранят его в телефоне, блокноте помимо телефона, липких записках на ПК и т.д.).
На некоторые подписки я подписался несколько дней назад, и я даже не закрывал mt4, сохранил свой профиль и не менял пароль. Я выхожу с сайта MQL здесь, вхожу в систему, используя тот же пароль, и все работает.
Я отправил тикет администратору и надеюсь, что они займутся этим достаточно быстро! Это отключение стало немного неприемлемым. Я не новичок в сообществе mql, поэтому я не мог допустить такой ошибки, как неправильный пароль. Я ОЧЕНЬ УВЕРЕН, что я правильно вошел в систему.
У кого-нибудь есть такие же проблемы? Я могу просматривать свой профиль здесь очень хорошо, без проблем.
Я уже продлил подписку на сигнал 12-го числа, и на сайте mql он отображается активным до 2014.07.12, затем он активен для того же счета, который использовался ранее.
Когда я открываю MT4, счет не показывает, что он связан или следует сигналу, похоже, что я не могу подключиться к сообществу mql. Я пробовал несколько раз, но в журнале не видно, что он подключается и баланс на моем счете.
Я пробовал :
1. снова войти в систему несколько раз (Опции, Сообщество, Вход)
2. На вкладке "Сигналы" написано: не подключен
3. На терминале, Сигналы и попробуйте подписаться снова.
Ничего не происходит, счет по-прежнему не связан с сигналом.
Пожалуйста, посоветуйте мне, как действовать дальше.
Спасибо.
GFB:
Пожалуйста, посоветуйте мне, как действовать дальше.
Имена брокерских серверов были разными: "Activtrades-2" против "Activtrades-Classic 2 S...".
Теперь все должно быть в порядке.
Имена брокерских серверов были разными: "Activtrades-2" против "Activtrades-Classic 2 S...".
Теперь все должно быть в порядке.
MQL снова каким-то образом запутался. Ни один из моих подписанных сигналов не подключен. Когда я проверяю здесь, все они все еще активны. Мой журнал регистрации показывает, что авторизация не прошла, и не удалось получить список подписок. Я вошел в систему правильно, я вводил очень медленно и даже сделал копию и вставку из word doc, где я хранил свой пароль (можно подумать, что люди хранят его в телефоне, блокноте помимо телефона, липких записках на ПК и т.д.).
На некоторые подписки я подписался несколько дней назад, и я даже не закрывал mt4, сохранил свой профиль и не менял пароль. Я выхожу с сайта MQL здесь, вхожу в систему, используя тот же пароль, и все работает.
Я отправил тикет администратору и надеюсь, что они займутся этим достаточно быстро! Это отключение стало немного неприемлемым. Я не новичок в сообществе mql, поэтому я не мог допустить такой ошибки, как неправильный пароль. Я ОЧЕНЬ УВЕРЕН, что я правильно вошел в систему.
У кого-нибудь есть такие же проблемы? Я могу просматривать свой профиль здесь очень хорошо, без проблем.
Привет всем,
У меня вопрос, как реализовать диверсификацию на основе:
- сигналы
- эа
1-я идея. Я открываю 10 разных счетов по 1000$ и хочу подписаться на 10 разных поставщиков сигналов. Как это реализовать?
2-я идея. Открыть 10 разных счетов по 1000$ и использовать 10 разных советников. Какой наиболее профессиональный способ реализовать это?
Стоит ли использовать мультитерминал? Но он не поддерживает сигналы.
Нужно ли открывать для каждого случая отдельный терминал?
Я предлагаю использовать сервер для реализации этой идеи и не хочу его перегружать.
с уважением
Aurimas
Всем доброго дня,
Если предположить, что я следую сигналу, который торгует многими парами, как я могу, например, предотвратить исполнение ордеров, включающих JPY, пока я включаю "Синхронизировать позиции без подтверждения"?