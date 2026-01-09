Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 73

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Хорошо, я сделаю это, спасибо за ваш ответ.
 
есть ли способ ограничить максимальное количество открытых ордеров на mt4 сигналом до 5, даже если сигнал посылает более 5? любой скрипт или ea просто уменьшит максимальное количество ордеров до 5, чтобы они оставались открытыми, и если попытается открыть более 5, закроет любой ордер мгновенно. возможно ли это?
 
neozbr:
есть ли способ ограничить максимальное количество открытых ордеров на mt4 сигналом до 5, даже если сигнал посылает больше 5? какой-нибудь скрипт или ea просто уменьшит максимальное количество ордеров до 5, чтобы они оставались открытыми, а при попытке открыть больше 5 мгновенно закрывает любой ордер? возможно ли это?
Вы сейчас говорите о сигнале? Это невозможно сделать.
 

MQL снова каким-то образом запутался. Ни один из моих подписанных сигналов не подключен. Когда я проверяю здесь, все они все еще активны. Мой журнал регистрации показывает, что авторизация не прошла, и не удалось получить список подписок. Я вошел в систему правильно, я вводил очень медленно и даже сделал копию и вставку из word doc, где я хранил свой пароль (можно подумать, что люди хранят его в телефоне, блокноте помимо телефона, липких записках на ПК и т.д.).

На некоторые подписки я подписался несколько дней назад, и я даже не закрывал mt4, сохранил свой профиль и не менял пароль. Я выхожу с сайта MQL здесь, вхожу в систему, используя тот же пароль, и все работает.

Я отправил тикет администратору и надеюсь, что они займутся этим достаточно быстро! Это отключение стало немного неприемлемым. Я не новичок в сообществе mql, поэтому я не мог допустить такой ошибки, как неправильный пароль. Я ОЧЕНЬ УВЕРЕН, что я правильно вошел в систему.

У кого-нибудь есть такие же проблемы? Я могу просматривать свой профиль здесь очень хорошо, без проблем.

 

Я уже продлил подписку на сигнал 12-го числа, и на сайте mql он отображается активным до 2014.07.12, затем он активен для того же счета, который использовался ранее.

Когда я открываю MT4, счет не показывает, что он связан или следует сигналу, похоже, что я не могу подключиться к сообществу mql. Я пробовал несколько раз, но в журнале не видно, что он подключается и баланс на моем счете.

Я пробовал :

1. снова войти в систему несколько раз (Опции, Сообщество, Вход)

2. На вкладке "Сигналы" написано: не подключен

3. На терминале, Сигналы и попробуйте подписаться снова.

Ничего не происходит, счет по-прежнему не связан с сигналом.

Пожалуйста, посоветуйте мне, как действовать дальше.

Спасибо.


 

GFB:

Пожалуйста, посоветуйте мне, как действовать дальше.

Имена брокерских серверов были разными: "Activtrades-2" против "Activtrades-Classic 2 S...".

Теперь все должно быть в порядке.

 
marsel:

Имена брокерских серверов были разными: "Activtrades-2" против "Activtrades-Classic 2 S...".

Теперь все должно быть в порядке.

Да, отлично, только что перепроверил и теперь все работает. Спасибо
 
ymleong:

MQL снова каким-то образом запутался. Ни один из моих подписанных сигналов не подключен. Когда я проверяю здесь, все они все еще активны. Мой журнал регистрации показывает, что авторизация не прошла, и не удалось получить список подписок. Я вошел в систему правильно, я вводил очень медленно и даже сделал копию и вставку из word doc, где я хранил свой пароль (можно подумать, что люди хранят его в телефоне, блокноте помимо телефона, липких записках на ПК и т.д.).

На некоторые подписки я подписался несколько дней назад, и я даже не закрывал mt4, сохранил свой профиль и не менял пароль. Я выхожу с сайта MQL здесь, вхожу в систему, используя тот же пароль, и все работает.

Я отправил тикет администратору и надеюсь, что они займутся этим достаточно быстро! Это отключение стало немного неприемлемым. Я не новичок в сообществе mql, поэтому я не мог допустить такой ошибки, как неправильный пароль. Я ОЧЕНЬ УВЕРЕН, что я правильно вошел в систему.

У кого-нибудь есть такие же проблемы? Я могу просматривать свой профиль здесь очень хорошо, без проблем.

Привет, проблемы решены, это случилось в пятницу 13-го, мой vps был каким-то образом отключен от интернета, поэтому не мог получить список сигналов. Администратор VPS помог мне прошить DNS в субботу утром, перезагрузил мой vps и все заработало как надо.
 

Привет всем,

У меня вопрос, как реализовать диверсификацию на основе:

- сигналы

- эа

1-я идея. Я открываю 10 разных счетов по 1000$ и хочу подписаться на 10 разных поставщиков сигналов. Как это реализовать?

2-я идея. Открыть 10 разных счетов по 1000$ и использовать 10 разных советников. Какой наиболее профессиональный способ реализовать это?

Стоит ли использовать мультитерминал? Но он не поддерживает сигналы.

Нужно ли открывать для каждого случая отдельный терминал?

Я предлагаю использовать сервер для реализации этой идеи и не хочу его перегружать.

с уважением

Aurimas

 

Всем доброго дня,

Если предположить, что я следую сигналу, который торгует многими парами, как я могу, например, предотвратить исполнение ордеров, включающих JPY, пока я включаю "Синхронизировать позиции без подтверждения"?

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