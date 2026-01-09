Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 87

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p.fanyn:
Я создал новый счет MQL5, но получить сигнал не удается. Я останавливаюсь на пункте 6. Можете ли вы подсказать мне, что не так? Или подключиться к моему компьютеру и сделать все за меня?

Попробуйте сначала внести необходимую сумму на свой MQL5-счет, а затем выбрать слева в терминале MT4 способ оплаты MQL5, чтобы подписаться на сигнал.


 
Я просто не могу пройти мимо пункта 6. Можете ли вы войти в мой компьютер и сделать это для меня?
Файлы:
mata_platba.png  46 kb
meta_neuspech.png  40 kb
 
p.fanyn:
Я просто не могу пройти мимо пункта 6. Вы можете зайти на мой компьютер и сделать это со мной?

Написано, что ваш торговый счет уже используется для сервиса Signal (из-за этого вы не можете подписаться).
Создайте другой торговый счет и подпишитесь.

 
Sergej Golubev :

Написано, что ваш бизнес-аккаунт уже используется для Signal (из-за него нельзя сделать заказ).
Создайте второй бизнес аккаунт и зарегистрируйтесь.

Ade узнаю что на p.fanyn аккаунте уже используются сигналы ? Я создала новый аккаунт и не могу зарегистрироваться и остановиться на пункте 6 для оплаты

 
p.fanyn:

Пожалуйста, пишите на форуме только на английском языке.

В этот раз я использовал инструмент перевода сайта, чтобы сделать это для вас.

Пожалуйста, переводите свои сообщения в будущем, иначе они будут удалены.

Спасибо.

 

Привет всем. Уже несколько дней у меня проблемы с подпиской на сигнал.

Я заметил, что такая же проблема у моего отца в его терминале, а также у моего друга. Платформа Metatrader 4. Проблема конкретно в моменте оплаты. При выборе MQL5 или PayPal не ссылается на ссылку или не открывает страницу для перехода к оплате. Я думаю, что это проблема платформы, так как я видел это на других терминалах.

 
IsmaeleDaniLod:

Привет всем. Уже несколько дней у меня проблемы с подпиской на сигнал.

Я заметил, что такая же проблема у моего отца в его терминале, а также у моего друга. Платформа Metatrader 4. Проблема конкретно в моменте оплаты. При выборе MQL5 или PayPal не ссылается на ссылку или не открывает страницу для перехода к оплате. Я думаю, что это проблема платформы, так как я видел это на других терминалах.

Вы можете попробовать оформить подписку прямо из Metatrader 4 (и убедиться, что на вашем форумном счете MQL5 достаточно средств для оплаты подписки).

 

Привет,


может ли кто-нибудь помочь мне?


Я недавно подписался на провайдера сигналов.


Я также добавил vps, чтобы я мог копировать сделки, когда мой ноутбук выключен.


Однако ни один из сигналов не копируется.


Как мне это исправить?

 
denesh21:

Привет,


может ли кто-нибудь помочь мне?


Я недавно подписался на поставщика сигналов, быстрая безопасная прибыль.


Я также добавил vps, чтобы я мог копировать сделки, когда мой ноутбук выключен.


Однако ни один из сигналов не копируется.


Как мне это исправить?

Проверьте всю процедуру подписки - на всякий случай, если вы что-то пропустили:

Как подписаться на сигналы MT4/MT5 - новые инструкции
https://www.mql5.com/en/forum/189731

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Просмотрите файлы журнала Metatrader (чтобы проверить возможные ошибки).

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Насчет MQL5 VPS для MT4/MT5 - посмотрите журнал VPS(Virtual Platform Logs) - для проверки синхронизации и так далее.

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Убедитесь, что вы находитесь на Windows OS (потому что сервис Signal не работает для Linux и MacOS).

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Еще несколько вопросов

Если вы подписались со своего реального счета на реальный счет провайдера, или со своего демо счета на демо счет провайдера, то...

  • проверьте Market Watch (щелкните правой кнопкой мыши на Market Watch и "Show All");
  • в Market Watch - кликните правой кнопкой мыши на символе и выберите "Specification", найдите "Trade - Full access" и прочее;
  • проверьте всю процедуру подписки на этом сообщении (первое сообщениеэтой темы) - относительно изображений на вкладке "Сигналы" и вкладке "Сообщество" (посмотрите это сообщение);
  • зайдите на страницу поставщика сигналов: некоторые ограничения/запреты могут исходить от поставщика сигналов;
  • свяжитесь с вашим брокером (брокер может блокировать услугу сигнала).

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Подписка на сигналы с MQL5 VPS для MT4/MT5 -...

Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий

почему сигнал, на который я подписался, не работает

Eleni Anna Branou, 2018.11.29 21:10

Проверьте, синхронизировали ли вы подписку на сигнал с вашим MQL5 VPS.


СИНХРОНИЗАЦИЯ ПОДПИСКИ НА СИГНАЛЫ

1. Когда вы подписаны на сигнал, вы должны часто проверять, что ваша подписка на сигнал активна и вы отлично копируете сделки. Для этого перейдите в окно MT4 Navigator и нажмите правой кнопкой мыши на номер VPS под вашим счетом. Нажмите на опцию >> Журналы.



2. В открывшемся журнале журналов вы должны найти сообщение: сигнал включен, а также подробную информацию о вашей подписке на сигнал, например, коэффициент копирования и т.д.



3. Если вы видите сообщение: сигнал отключен, значит, что-то не так, вам следует еще раз просмотреть настройки MT4 или MT5 >> Инструменты >> Параметры >> Сигналы, вкладка, а затем повторно синхронизироваться с вашим MQL5 VPS.




4. Необходимо регулярно (раз в день, я бы сказал) проверять: сигнал включен, сообщение, чтобы убедиться, что вы идеально копируете сигнал.


ВНИМАНИЕ: После завершения синхронизации подписки на сигнал с MQL5 VPS не нужно ставить галочку: Enable realtime signal subscription, опцию снова в платформе MT4/5 на локальном компьютере, потому что таким образом вы будете копировать сигнал дважды, а это крайне опасно !!!




How to Subscribe to a MT4 Signal (new instructions, after 1065 version upgrade)
How to Subscribe to a MT4 Signal (new instructions, after 1065 version upgrade)
  • 2017.04.10
  • www.mql5.com
Below are step by step instructions, of how to subscribe to a MΤ4 signal: 1. Register a MQL5 account: https://www.mql5.com/en/auth_register 2...
 

Спасибо за вашу помощь.


Очень признателен.


Я проверю все это, когда вернусь домой, и свяжусь с вами.

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