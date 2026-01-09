Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 70
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Ну, ты слишком быстр для меня...
Здравствуйте. В вопросе 15 FAQ по сигналам (https://www.mql5.com/en/forum/10773#q15)
перечислены следующие шаги для округления процентного соотношения объема сделок подписчика к объему сделок провайдера:
Что происходит, если значение больше 1000%? Округляется ли оно вниз до максимального значения 1000%?Спасибо ...
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Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
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Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Ремонтные работы 12-13 апреля 2014 года
MetaQuotes, 2014.04.11 10:40
В связи с перенастройкой и обновлением сетевого оборудования в предстоящие выходные, 12-13 апреля 2014 года, доступ к некоторым сервисам будет ограничен.
Приносим извинения за возможные неудобства.
Здравствуйте, я хотел бы узнать, почему я не могу видеть все сигналы в моем терминале MT4 и есть больше сигналов на сайте MQ5, на которые я хочу подписаться, но это кажется невозможным?
Я видел, что некоторые люди тоже задавали этот вопрос, и извините, если я не смог найти ответ на сайте.
Здравствуйте, я хотел бы узнать, почему я не могу видеть все сигналы в моем терминале MT4 и есть больше сигналов на сайте MQ5, на которые я хочу подписаться, но это кажется невозможным?
Я видел, что некоторые люди тоже задавали этот вопрос и извините, если не смог найти ответ на сайте.
http://www.metatrader5.com/en/terminal/help/interface/toolbox/toolbox_signals#context
Здравствуйте
Можно ли пропустить данные предыдущей торговой истории в свежем сигнале?
На самом деле у меня есть реальный счет, который в настоящее время находится в убытке. С этим реальным счетом не было связано ни одного сигнала. Теперь я хочу запустить свежий сигнал с этого реального счета, но я НЕ хочу, чтобы мои исторические сделки были включены в мою историю здесь, в данных сигнала.
Можно ли пропустить данные об исторических сделках? ... Если можно, то как я тестировал новый сигнал на старом демо-счете, и запись сигнала на демо-счете подхватила все мои сделки... см. https://www.mql5.com/en/signals/36977 .
Я не хочу запускать сигнал на демо-счете, вместо этого я хочу зарегистрировать новый сигнал на моем реальном счете (созданном за год до этого).
Здравствуйте
Можно ли пропустить данные предыдущей торговой истории в свежем сигнале?
На самом деле у меня есть реальный счет, который в настоящее время находится в убытке. С этим реальным счетом не было связано ни одного сигнала. Теперь я хочу запустить свежий сигнал с этого реального счета, но я НЕ хочу, чтобы мои исторические сделки были включены в мою историю здесь, в данных сигнала.
Можно ли пропустить данные об исторических сделках? ... Если можно, то как я тестировал новый сигнал на старом демо-счете, и запись сигнала на демо-счете подхватила все мои сделки... см. https://www.mql5.com/en/signals/36977 .
Я не хочу запускать сигнал на демо-счете, вместо этого я хочу зарегистрировать новый сигнал на моем реальном счете (созданном за год до этого).
Почему? Просто зарегистрируйте новый реальный счет у своего брокера, это ничего не стоит.