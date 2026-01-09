Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 70

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Marie-MiredeVie:
Ну, ты слишком быстр для меня...
 

Здравствуйте. В вопросе 15 FAQ по сигналам (https://www.mql5.com/en/forum/10773#q15)
перечислены следующие шаги для округления процентного соотношения объема сделок подписчика к объему сделок провайдера:

  1. Если значение меньше 1%, оно округляется до 1%, т.е. принимается за 1%. Пример: 0,25% => 1%
  2. Если значение больше 1% и меньше 10%, оно округляется до ближайшего целого числа. Пример: 6,25% => 6%
  3. Если значение больше 10% и меньше 100%, то оно округляется в меньшую сторону с шагом 5%. Пример: 29,7% => 25%
  4. Если значение больше 100% и меньше 1000%, оно округляется вниз с шагом 10%. Пример: 129,6% => 120%

Что происходит, если значение больше 1000%? Округляется ли оно вниз до максимального значения 1000%?

Спасибо ...
Frequently Asked Questions about the Signals service
Frequently Asked Questions about the Signals service
  • www.mql5.com
Can I copy trades from MetaTrader 4 to MetaTrader 5 or vice versa?
 
Bump (см. вопрос в предыдущем сообщении)
 

Это совсем не отключение!

Всегда выполняется вход в систему,

Когда у вас нет настроек входа в систему,

все равно попробуйте...

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Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

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Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

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Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Ремонтные работы 12-13 апреля 2014 года

MetaQuotes, 2014.04.11 10:40

В связи с перенастройкой и обновлением сетевого оборудования в предстоящие выходные, 12-13 апреля 2014 года, доступ к некоторым сервисам будет ограничен.

Приносим извинения за возможные неудобства.


 

Здравствуйте, я хотел бы узнать, почему я не могу видеть все сигналы в моем терминале MT4 и есть больше сигналов на сайте MQ5, на которые я хочу подписаться, но это кажется невозможным?

Я видел, что некоторые люди тоже задавали этот вопрос, и извините, если я не смог найти ответ на сайте.

 
maraverde:

Здравствуйте, я хотел бы узнать, почему я не могу видеть все сигналы в моем терминале MT4 и есть больше сигналов на сайте MQ5, на которые я хочу подписаться, но это кажется невозможным?

Я видел, что некоторые люди тоже задавали этот вопрос и извините, если не смог найти ответ на сайте.

http://www.metatrader5.com/en/terminal/help/interface/toolbox/toolbox_signals#context

 

Здравствуйте

Можно ли пропустить данные предыдущей торговой истории в свежем сигнале?

На самом деле у меня есть реальный счет, который в настоящее время находится в убытке. С этим реальным счетом не было связано ни одного сигнала. Теперь я хочу запустить свежий сигнал с этого реального счета, но я НЕ хочу, чтобы мои исторические сделки были включены в мою историю здесь, в данных сигнала.

Можно ли пропустить данные об исторических сделках? ... Если можно, то как я тестировал новый сигнал на старом демо-счете, и запись сигнала на демо-счете подхватила все мои сделки... см. https://www.mql5.com/en/signals/36977 .

Я не хочу запускать сигнал на демо-счете, вместо этого я хочу зарегистрировать новый сигнал на моем реальном счете (созданном за год до этого).

Trading signals: XMTest
Trading signals: XMTest
  • 2014.04.15
  • Bacha Rehman
  • www.mql5.com
XMTest Trading Signal for MetaTrader 4: social trading, mirror trading, copy trading and account monitoring
 
bachapk:

Здравствуйте

Можно ли пропустить данные предыдущей торговой истории в свежем сигнале?

На самом деле у меня есть реальный счет, который в настоящее время находится в убытке. С этим реальным счетом не было связано ни одного сигнала. Теперь я хочу запустить свежий сигнал с этого реального счета, но я НЕ хочу, чтобы мои исторические сделки были включены в мою историю здесь, в данных сигнала.

Можно ли пропустить данные об исторических сделках? ... Если можно, то как я тестировал новый сигнал на старом демо-счете, и запись сигнала на демо-счете подхватила все мои сделки... см. https://www.mql5.com/en/signals/36977 .

Я не хочу запускать сигнал на демо-счете, вместо этого я хочу зарегистрировать новый сигнал на моем реальном счете (созданном за год до этого).

Почему? Просто зарегистрируйте новый реальный счет у своего брокера, это ничего не стоит.
 
angevoyageur:
Почему? Просто зарегистрируйте новый реальный счет у своего брокера, это ничего не стоит.
Спасибо... Да, похоже, это лучший вариант.
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