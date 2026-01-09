Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 54

Новый комментарий
 
piR:

Здравствуйте,

Я следил за бесплатным сигналом. Но знаю, что сигнал больше не бесплатный.


Проблема в том, что поставщик сигналов начал торговать большими объемами.

Я хотел бы отписаться, потому что эти объемы не соответствуют моему счету.

Но когда я нажимаю на кнопку отписаться, мне говорят, что я должен заплатить комиссию. Это нормально?


спасибо
Вы должны написать в службу поддержки.
Get in touch with developers using Service Desk!
Get in touch with developers using Service Desk!
  • www.mql5.com
We therefore attach great importance to all user reports about issues in our programs and try to answer each one of them.
 
yakuza:

Привет, очень извиняюсь за вопрос, так как уверен, что его уже задавали... есть ли кодовая база для MLq5, позволяющая издавать звук, когда ценовое действие достигает любых скользящих средних. Я торгую на работе и не могу следить за экраном каждую секунду, за любую помощь буду очень признателен.

Заранее благодарю...

Як

Вы не по теме. Ваш вопрос не имеет никакого отношения к сервису Signals. В любом случае для такого запроса вам нужно искать в кодовой базе, или попросить кого-то сделать это за вас.
[Удален]  
angevoyageur:
Это защита для ваших скопированных позиций, так как SL и TP устанавливаются на сервере вашего брокера, если вы потеряете связь с поставщиком сигналов.
Спасибо! В любом случае, когда подписываешься на сигнал, кажется, что SL и TP всегда установлены на 0, как будто они не были установлены. Как я могу проверить исходные уровни SL и TP с помощью терминала MQL5?
 
laplacianlab:
Спасибо! В любом случае, при подписке на сигнал кажется, что SL и TP всегда устанавливаются на 0, как будто они не были установлены. Как я могу проверить исходные уровни SL и TP с помощью терминала MQL5?
Если вы выбрали опцию "Копировать SL и TP", а SL и TP равны 0, это означает, что на стороне провайдера нет SL/TP. Если SL/TP есть, то вы увидите значения, отличные от 0.
[Удален]  
angevoyageur:
Если вы выбрали опцию "Копировать SL и TP", а SL и TP равны 0, это означает, что на стороне поставщика нет SL/TP. Если SL/TP есть, вы увидите значения, отличные от 0.
Это всегда так? Я подписался на сигнал, который устанавливает уровни SL и TP, но в моем терминале MQL5 я всегда вижу SL и TP равными 0. Опция "Копировать SL и TP" выбрана. Это немного странно... Операции были закрыты нормально в соответствии с исходным сигналом, но SL и TP всегда равны 0. В любом случае, меня немного беспокоит ощущение, что SL и TP не установлены. Спасибо!
 
angevoyageur:
Вы не по теме. Ваш вопрос не имеет никакого отношения к сервису Signals. В любом случае для такого запроса вам нужно искать в кодовой базе, или попросить кого-то сделать это за вас.
Я извиняюсь, я спрошу в кодовой базе...
[Удален]  
laplacianlab:
Это всегда так? Я подписался на сигнал, который устанавливает уровни SL и TP, но в терминале MQL5 я всегда вижу SL и TP установленными на 0. Опция "Копировать SL и TP" выбрана. Это немного странно... Операции были закрыты нормально в соответствии с исходным сигналом, но SL и TP всегда равны 0. В любом случае, меня немного беспокоит ощущение, что SL и TP не установлены. Спасибо!

Спасибо за помощь! В конце концов, это было из-за моего кода. В некоторых частях моего программного потока я закрывал позиции вот так:

GetTrade().PositionOpen("EURUSD",ORDER_TYPE_SELL,0.01,bid,0,0);

Теперь я закрываю их таким образом:

GetTrade().PositionClose("EURUSD");

Теперь у всех открытых позиций значения SL и TP установлены правильно.

 
yakuza:
Я извиняюсь, спрошу в базе кода...
Codebase - это не форум, вы можете не спрашивать, а заглянуть внутрь. Используйте поисковую систему этого сайта.
[Удален]  
phi.nuts:

Здесь вы можете спросить все и рассказать все о MQL5 Trading Signal - включая сигнал для MetaTrader 4.

Я призываю других пользователей, которые могут иметь опыт и ответы, ответить и помочь другим пользователям сигналов.

Я опубликовал два сигнала, A и B, они оба очень похожи, созданы недавно и обновлялись совсем недавно. Получается, что я подписан на B с моего брокерского счета Z, но ему копируются ордера с сигнала A! Кто-нибудь может мне помочь? Есть ли какой-то временной промежуток в получении этих сигналов? Как я уже сказал, все произошло совсем недавно, и названия обоих сигналов очень похожи. Заранее большое спасибо.

 
laplacianlab:

Я опубликовал два сигнала, A и B, они оба очень похожи, созданы недавно и обновлялись совсем недавно. Получается, что я подписан на B с моего брокерского счета Z, но ему копируются ордера из сигнала A! Кто-нибудь может мне помочь? Есть ли какой-то временной промежуток в получении этих сигналов? Как я уже сказал, все произошло совсем недавно, и названия обоих сигналов очень похожи. Заранее большое спасибо.

Если вы подписались на один сигнал, то он не может копировать сделки другого. Вам нужно разобраться со своими счетами и своими идеями.
1...474849505152535455565758596061...105
Новый комментарий