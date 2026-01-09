Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте,
Я следил за бесплатным сигналом. Но знаю, что сигнал больше не бесплатный.
Проблема в том, что поставщик сигналов начал торговать большими объемами.
Я хотел бы отписаться, потому что эти объемы не соответствуют моему счету.
Но когда я нажимаю на кнопку отписаться, мне говорят, что я должен заплатить комиссию. Это нормально?
спасибо
Привет, очень извиняюсь за вопрос, так как уверен, что его уже задавали... есть ли кодовая база для MLq5, позволяющая издавать звук, когда ценовое действие достигает любых скользящих средних. Я торгую на работе и не могу следить за экраном каждую секунду, за любую помощь буду очень признателен.
Заранее благодарю...
Як
Это защита для ваших скопированных позиций, так как SL и TP устанавливаются на сервере вашего брокера, если вы потеряете связь с поставщиком сигналов.
Спасибо! В любом случае, при подписке на сигнал кажется, что SL и TP всегда устанавливаются на 0, как будто они не были установлены. Как я могу проверить исходные уровни SL и TP с помощью терминала MQL5?
Если вы выбрали опцию "Копировать SL и TP", а SL и TP равны 0, это означает, что на стороне поставщика нет SL/TP. Если SL/TP есть, вы увидите значения, отличные от 0.
Вы не по теме. Ваш вопрос не имеет никакого отношения к сервису Signals. В любом случае для такого запроса вам нужно искать в кодовой базе, или попросить кого-то сделать это за вас.
Это всегда так? Я подписался на сигнал, который устанавливает уровни SL и TP, но в терминале MQL5 я всегда вижу SL и TP установленными на 0. Опция "Копировать SL и TP" выбрана. Это немного странно... Операции были закрыты нормально в соответствии с исходным сигналом, но SL и TP всегда равны 0. В любом случае, меня немного беспокоит ощущение, что SL и TP не установлены. Спасибо!
Спасибо за помощь! В конце концов, это было из-за моего кода. В некоторых частях моего программного потока я закрывал позиции вот так:
Теперь я закрываю их таким образом:
Теперь у всех открытых позиций значения SL и TP установлены правильно.
Я извиняюсь, спрошу в базе кода...
Здесь вы можете спросить все и рассказать все о MQL5 Trading Signal - включая сигнал для MetaTrader 4.
Я призываю других пользователей, которые могут иметь опыт и ответы, ответить и помочь другим пользователям сигналов.
Я опубликовал два сигнала, A и B, они оба очень похожи, созданы недавно и обновлялись совсем недавно. Получается, что я подписан на B с моего брокерского счета Z, но ему копируются ордера с сигнала A! Кто-нибудь может мне помочь? Есть ли какой-то временной промежуток в получении этих сигналов? Как я уже сказал, все произошло совсем недавно, и названия обоих сигналов очень похожи. Заранее большое спасибо.
Я опубликовал два сигнала, A и B, они оба очень похожи, созданы недавно и обновлялись совсем недавно. Получается, что я подписан на B с моего брокерского счета Z, но ему копируются ордера из сигнала A! Кто-нибудь может мне помочь? Есть ли какой-то временной промежуток в получении этих сигналов? Как я уже сказал, все произошло совсем недавно, и названия обоих сигналов очень похожи. Заранее большое спасибо.