Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 84
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Очень странно, мой пост продолжает исчезать!
Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5
Почему MQL не использует технологию "не требуется VPS", как другие сайты поставщиков сигналов?
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Вы можете использовать VPS, если хотите.
Это зависит от вас.
Если поставщики сигналов заботятся о своих подписчиках, то они (они оба) будут использовать VPS( например,MQL5 VPS для MT4/MT5 ).
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Почему бы не хранить и шифровать главный пароль подписчика MT4, а MQL облегчает копирование торговли между провайдером и подписчиком (брокерский сервер)?
VPS не требуется, и нет платы за VPS
** побочный вопрос, но для тех, кто считает, что это вопрос безопасности, VPS уже имеет доступ к вашему терминалу
.
.
Почему бы не хранить и шифровать мастер-пароль абонента MT4, а MQL облегчить копирование торговли между провайдером и абонентом (брокерский сервер)
VPS не требуется, и нет платы за VPS
** побочный вопрос, но для тех, кто думает, что это вопрос безопасности, VPS уже имеет доступ к вашему терминалу.
.
VPS необходим в любом случае, потому что любая сделка проходит через интернет.
Вопрос может быть в следующем: кто будет платить за это (за VPS, например, - сервис или поставщик сигнала/абонент).
И да, если поставщик сигналов не использует VPS, то ему все равно, на ком он зарабатывает деньги.
Ответственность - это ключ к успеху, поэтому давайте будем ответственны за то, что мы делаем для людей и с людьми, например.
Почему вы делаете такие странные посты с пространством?
Я не знаю, могу ли я их упоминать, поэтому назовем их компанией ABC.
Компания ABC является хост-провайдером сигналов. Они собирают мастер-пароль MT4 от подписчиков. И я предполагаю, что они поддерживают работу терминала MT4 24/5 от имени подписчика; как они заявляют, подписчику не требуется VPS.
Они не взимают плату, а добавляют пункт к спреду.
Но я понимаю, что MQL не использует эту модель и не хочет предлагать подход без VPS. Но я думаю, что они привлекли бы еще больше клиентов, если бы пошли тем же путем.
Потому что это причина, по которой я удалил одно из ваших предыдущих сообщений.
Вы спрашивали об этом? -"Очень странно, мой пост продолжает исчезать!"
Очень странно, что вы делаете такие пробелы.
Потому что этот форум - не ваш форум, и у этого форума есть некоторые правила и привычки, которые далеки от этого простора в сообщениях.
Потому что именно по этой причине я удалил одно из ваших предыдущих сообщений.
Вы спрашивали об этом? -"Очень странно, мой пост продолжает исчезать!"
Так вот, очень странно, что вы делаете такие пробелы.
Потому что этот форум - не ваш форум, и у этого форума есть некоторые правила и привычки, которые далеки от этого простора в сообщениях.
.
Если мое форматирование вас беспокоит, то это чрезмерная реакция Сергей.
.
Я могу привести еще один пример.
Когда я начал эту тему (это было в 2013 году) - Как начать работать с Metatrader 5, один человек ответил очень странно (вы можете увидеть его ответ в первом сообщении темы -...
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Как начать работу с Metatrader 5
..., 2013.01.12 22:08Этот пост начинает казаться крокодильим.
Для меня это было странно... потому что я не крокодил :)
Но через некоторое время я понял - это технический форум, и участники форума (вместе с MQL5) требуют, чтобы каждое сообщение было правильно оформлено/декорировано/доработано.
Пример со статьями: MetaQuotes (или MQL5 на вашем сленге) платит 200 долларов авторам статей. Но каждая статья должна быть правильно оформлена.
Без всякого простора.
Я не знаю, могу ли я их упоминать, поэтому назовем их компанией ABC.
Компания ABC является хост-провайдером сигналов. Они собирают мастер-пароль MT4 от подписчиков. И, как я предполагаю, обеспечивают работу терминала MT4 24/5 от имени подписчика; как они утверждают, подписчику не требуется VPS.
Они не взимают плату, а добавляют пункт к спреду.
Но, как я понимаю, MQL не использует эту модель и не хочет предлагать подход без VPS. Но я думаю, что они привлекли бы еще больше клиентов, если бы пошли тем же путем.
Компания ABC размещает в облаке экземпляры Metatrader поставщиков сигналов.
Компания попросила пароль (мастер-пасс или любой другой) для создания копии своего Metatrader в облаке.
Компания платит хостинг-провайдеру за это облако.
А облако = VPS в нашем случае (потому что MQL5 VPS - это не VPS, это копия Metatrader в облаке).
Таким образом, это вопрос о том, кто платит за VPS (или облако в нашем случае): пользователи (поставщики сигналов, подписчики сигналов) или сама компания.
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Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
vps не работает
Сергей Голубев, 2018.11.24 18:01
VPS - это копия вашего Метатрейдера в облаке.
Чтобы сделать эту копию вашего Metatrader в облаке, вам нужно открыть график (или графики) и прикрепить ваш советник к графику (или к графикам), чтобы он был готов к торговле.
После этого - вы выполняете миграцию: синхронизируете ваш Metatrader с открытыми графиками с советником, прикрепленным к графикам - с копией вашего Metatrader в облаке.
Как только вы синхронизировались (как только вы отправили все на VPS), вы можете закрыть свой компьютер (если хотите): ваш советник будет работать на VPS (значит: ваш советник будет работать на копии вашего Metatrader в облаке).
И все эти действия (с возможными ошибками) пишутся в логах вашего VPS (можно проверить внутри родного Метатрейдера).
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Короче говоря:
MT4 не имеет этого ограничения (потому что MT4 всегда на 32-битном).
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Всегда платит пользователь.
Так почему же MQL не принял модель увеличения платы за спред? Наверняка это привлекло бы еще больше клиентов!