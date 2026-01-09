Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 84

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James_Austin:

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Очень странно, мой пост продолжает исчезать!

Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5


Почему MQL не использует технологию "не требуется VPS", как другие сайты поставщиков сигналов?


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Вы можете использовать VPS, если хотите.
Это зависит от вас.

Если поставщики сигналов заботятся о своих подписчиках, то они (они оба) будут использовать VPS( например,MQL5 VPS для MT4/MT5 ).

 

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Почему бы не хранить и шифровать главный пароль подписчика MT4, а MQL облегчает копирование торговли между провайдером и подписчиком (брокерский сервер)?

VPS не требуется, и нет платы за VPS


** побочный вопрос, но для тех, кто считает, что это вопрос безопасности, VPS уже имеет доступ к вашему терминалу

.

 
James_Austin:

.


Почему бы не хранить и шифровать мастер-пароль абонента MT4, а MQL облегчить копирование торговли между провайдером и абонентом (брокерский сервер)

VPS не требуется, и нет платы за VPS


** побочный вопрос, но для тех, кто думает, что это вопрос безопасности, VPS уже имеет доступ к вашему терминалу.

.

VPS необходим в любом случае, потому что любая сделка проходит через интернет.
Вопрос может быть в следующем: кто будет платить за это (за VPS, например, - сервис или поставщик сигнала/абонент).

И да, если поставщик сигналов не использует VPS, то ему все равно, на ком он зарабатывает деньги.

Ответственность - это ключ к успеху, поэтому давайте будем ответственны за то, что мы делаем для людей и с людьми, например.

Почему вы делаете такие странные посты с пространством?


 
Чем вам не нравится простор? :(
 

Я не знаю, могу ли я их упоминать, поэтому назовем их компанией ABC.

Компания ABC является хост-провайдером сигналов. Они собирают мастер-пароль MT4 от подписчиков. И я предполагаю, что они поддерживают работу терминала MT4 24/5 от имени подписчика; как они заявляют, подписчику не требуется VPS.

Они не взимают плату, а добавляют пункт к спреду.

Но я понимаю, что MQL не использует эту модель и не хочет предлагать подход без VPS. Но я думаю, что они привлекли бы еще больше клиентов, если бы пошли тем же путем.

 

Потому что это причина, по которой я удалил одно из ваших предыдущих сообщений.
Вы спрашивали об этом? -"Очень странно, мой пост продолжает исчезать!"

Очень странно, что вы делаете такие пробелы.
Потому что этот форум - не ваш форум, и у этого форума есть некоторые правила и привычки, которые далеки от этого простора в сообщениях.

 
Sergey Golubev:

Потому что именно по этой причине я удалил одно из ваших предыдущих сообщений.
Вы спрашивали об этом? -"Очень странно, мой пост продолжает исчезать!"

Так вот, очень странно, что вы делаете такие пробелы.
Потому что этот форум - не ваш форум, и у этого форума есть некоторые правила и привычки, которые далеки от этого простора в сообщениях.

.


Если мое форматирование вас беспокоит, то это чрезмерная реакция Сергей.


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Я могу привести еще один пример.

Когда я начал эту тему (это было в 2013 году) - Как начать работать с Metatrader 5, один человек ответил очень странно (вы можете увидеть его ответ в первом сообщении темы -...

Для меня это было странно... потому что я не крокодил :)
Но через некоторое время я понял - это технический форум, и участники форума (вместе с MQL5) требуют, чтобы каждое сообщение было правильно оформлено/декорировано/доработано.

Пример со статьями: MetaQuotes (или MQL5 на вашем сленге) платит 200 долларов авторам статей. Но каждая статья должна быть правильно оформлена.
Без всякого простора.

 
James_Austin:

Я не знаю, могу ли я их упоминать, поэтому назовем их компанией ABC.

Компания ABC является хост-провайдером сигналов. Они собирают мастер-пароль MT4 от подписчиков. И, как я предполагаю, обеспечивают работу терминала MT4 24/5 от имени подписчика; как они утверждают, подписчику не требуется VPS.

Они не взимают плату, а добавляют пункт к спреду.

Но, как я понимаю, MQL не использует эту модель и не хочет предлагать подход без VPS. Но я думаю, что они привлекли бы еще больше клиентов, если бы пошли тем же путем.

Компания ABC размещает в облаке экземпляры Metatrader поставщиков сигналов.
Компания попросила пароль (мастер-пасс или любой другой) для создания копии своего Metatrader в облаке.
Компания платит хостинг-провайдеру за это облако.
А облако = VPS в нашем случае (потому что MQL5 VPS - это не VPS, это копия Metatrader в облаке).

Таким образом, это вопрос о том, кто платит за VPS (или облако в нашем случае): пользователи (поставщики сигналов, подписчики сигналов) или сама компания.

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vps не работает

Сергей Голубев, 2018.11.24 18:01

VPS - это копия вашего Метатрейдера в облаке.
Чтобы сделать эту копию вашего Metatrader в облаке, вам нужно открыть график (или графики) и прикрепить ваш советник к графику (или к графикам), чтобы он был готов к торговле.
После этого - вы выполняете миграцию: синхронизируете ваш Metatrader с открытыми графиками с советником, прикрепленным к графикам - с копией вашего Metatrader в облаке.

Как только вы синхронизировались (как только вы отправили все на VPS), вы можете закрыть свой компьютер (если хотите): ваш советник будет работать на VPS (значит: ваш советник будет работать на копии вашего Metatrader в облаке).

И все эти действия (с возможными ошибками) пишутся в логах вашего VPS (можно проверить внутри родного Метатрейдера).

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Короче говоря:

  • Ваш MQL5 VPS = ваш "2-й Metatrader в облаке". То есть: есть облако (где-то). И там есть "ваш второй Metatrader"... этот "второй Metatrader в облаке" пуст... вам нужно обеспечить миграцию/синхронизацию.
  • Миграция = отправка ваших советников/индикаторов/открытых графиков из вашего домашнего Metatrader на MQL5 VPS (на "ваш Metatrader в облаке").
  • Вы можете синхронизировать настройки/открытые графики/ЭАС/настройки советников/изменение настроек советника/открытые графики - из вашего домашнего Metatrader с MQL5 VPS (с "вашим Metatrader в облаке"). Вы можете синхронизировать множество раз (сколько угодно).
  • Только открытый(ые) график(ы) с подключенным(и) советником(ами) могут быть перенесены (синхронизированы) с вашего домашнего Metatrader на MQL5 VPS (на "ваш Metatrader в облаке").
  • Ваш советник(и) будет работать на MQL5 VPS (на "вашем втором облачном Metatrader"), и вы можете закрыть ваш домашний Metatrader, или использовать ваш домашний Metatrader с другим торговым счетом, или любым другим.
  • Автотрейдинг всегда включен на MQL5 VPS ("ваш второй Metatrader в облаке" - это когда автотрейдинг всегда включен, независимо от настроек вашего домашнего Metatrader).
  • (ограничение) Ваш советник не будет работать на MQL5 VPS (на "вашем втором Metatrader в облаке"), если советник использует dll независимо от того, разрешена dll или нет в вашем домашнем Metatrader (независимо от настроек вашего домашнего Metatrader). Нужно видеть код или быть кодером, чтобы знать: использует/вызывает ваш советник dll или нет).
  • (ограничение) Дляиспользования виртуального хостинга клиентский терминал (MT5) должен быть 64-битным - это значит: ваш домашний Metatrader 5 должен быть 64-битным.
    MT4 не имеет этого ограничения (потому что MT4 всегда на 32-битном).

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Всегда платит пользователь.

Так почему же MQL не принял модель увеличения платы за спред? Наверняка это привлекло бы еще больше клиентов!

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